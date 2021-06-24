Отправляемые через Беларусь в Литву нелегалы устроили беспорядки в центре для мигрантов 39 24.06.2021, 9:52

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иллюстрационное фото

Для усмирения бунтовщиков пограничники использовали слезоточивый газ.

Сотрудникам государственной погранслужбы Литвы пришлось применить слезоточивый газ и произвести несколько выстрелов в воздух, чтобы успокоить нелегальных мигрантов в Центре регистрации иностранцев в Пабраде. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Службы охраны государственной границы при МВД Литвы.

Центр регистрации иностранцев — это место, куда временно помещают просителей убежища до принятия решения об их правовом статусе. Накануне вечером несколько десятков человек едва не устроили здесь беспорядки, стали возмущаться ограничениями, наложенными судом, и попытались выйти за территорию. Бунтовали люди, которых разместили не в общежитии, а в палаточном городке.

"Чтобы предотвратить возможные беспорядки, пограничники применили слезоточивый газ и произвели два выстрела в воздух из помпового пистолета резиновыми пулями", — рассказали в Службе охраны госграницы.

Люди вернулись на свои места. Медицинская помощь никому не потребовалась. Сейчас специальные службы выявляют инициаторов недовольства. Их планируют изолировать.

LRT сообщило, что после задержания на двое суток двоих иракцев, которые неверно указали свои данные, оформляя документы на получение статуса беженца, началось возмущение среди их соотечественников, они требовали освободить задержанных.

Директор центра Аллександр Кислов подтвердил, что "большинство участников бунта - граждане Ирака". Он сказал, что сотрудники центра были готовы к возможным беспорядкам. В центре были подготовлены команды для контроля таких инцидентов.

Сейчас выявляют, изолируют и опрашивают возможных зачинщиков бунта. Признаки недовольства проявляли и мигранты, проживающие в общежитии, но там серьезных инцидентов не было.

Поток нелегальных мигрантов в Литву в этом году существенно вырос. С начала года литовские пограничники остановили более 500 нелегальных мигрантов, которые пытались въехать в страну с территории Беларуси. Это число более чем в шесть раз выше, чем было в 2020 году. За аналогичный период в прошлом году на литовско-белорусской границе был задержан 81 такой иностранец.

Из более чем 500 нелегалов, задержанных в этом году на границе с Беларусью, более 320 – это граждане Ирака.

Лукашенко в последние месяцы неоднократно заявлял, что в ответ на европейские санкции Беларусь больше не будет сдерживать потоки нелегальных мигрантов в ЕС. 22 июня в Брестской крепости он, в частности, говорил о "сотнях миллионов долларов", которые страна тратила в том числе и на укрепление границы с ЕС (стоит отметить, что Евросоюз помогал в этом деле финансами). "Так и хочется спросить: вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы вас защищали, как и раньше?" — заявил Лукашенко.

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