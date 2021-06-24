закрыть
24 июня 2021, четверг, 11:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жена политзаключенного Анджея Почобута рассказала о его состоянии

4
  • 24.06.2021, 10:17
  • 2,364
Жена политзаключенного Анджея Почобута рассказала о его состоянии
Анджей Почобут
Фото: Agencja Gazeta

Журналист находится в инфекционной камере из-за болезни.

Оксана, жена политзаключенного журналиста Анджея Почобута, рассказала о состоянии его здоровья.

— Вчера разговаривала с тюремным доктором Андрея. Тест на COVID ему сделали только 16 июня, поэтому на карантине он будет 21 день, т. е. до 8 июля. Все это время адвокат посетить его не сможет. Письма, я так вижу, тоже от него не выпускают, последнее, написанное 8.06, пришло 14 июня. В нем он пишет, что самочувствие ухудшается и сбивается сердечный ритм, — написала Оксана Почобут. — Сейчас он находится в инфекционной камере под наблюдением. Если повторный тест 29 июня будет отрицательным, то переведут в обычную камеру, где, тем не менее, карантин будет для него продолжаться.

По словам жены политзаключенного, медикаменты он принимает (назначили антибиотик из-за высокой СОЭ), температура и сатурация измеряется – на данный момент они в норме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин