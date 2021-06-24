Жена политзаключенного Анджея Почобута рассказала о его состоянии 4 24.06.2021, 10:17

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Журналист находится в инфекционной камере из-за болезни.

Оксана, жена политзаключенного журналиста Анджея Почобута, рассказала о состоянии его здоровья.

— Вчера разговаривала с тюремным доктором Андрея. Тест на COVID ему сделали только 16 июня, поэтому на карантине он будет 21 день, т. е. до 8 июля. Все это время адвокат посетить его не сможет. Письма, я так вижу, тоже от него не выпускают, последнее, написанное 8.06, пришло 14 июня. В нем он пишет, что самочувствие ухудшается и сбивается сердечный ритм, — написала Оксана Почобут. — Сейчас он находится в инфекционной камере под наблюдением. Если повторный тест 29 июня будет отрицательным, то переведут в обычную камеру, где, тем не менее, карантин будет для него продолжаться.

По словам жены политзаключенного, медикаменты он принимает (назначили антибиотик из-за высокой СОЭ), температура и сатурация измеряется – на данный момент они в норме.

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