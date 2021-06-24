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Опальный олигарх Гуцериев вышел из состава директоров «Русснефти»

  • 24.06.2021, 17:36
  • 2,658
Опальный олигарх Гуцериев вышел из состава директоров «Русснефти»
Михаил Гуцериев
Фото: Олег Яковлев/РБК

Он находится под санкциями Евросоюза.

Российский олигарх Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава директоров «Русснефти», сообщает пресс-служба компании.

Напомним, что 21 июня Гуцериев попал в санкционные списки ЕС, поскольку он имеет бизнес-интересы в Беларуси и является давним другом Александра Лукашенко.

Отметим, что сегодня одна из крупнейших нефтедобывающих компаний мира TotalEnergies обратилась в ценовое агентство S&P Global Platts с просьбой гарантировать, что партии нефти в его торговой системе не принадлежат компаниям попавшего под санкции ЕС Михаила Гуцериева

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