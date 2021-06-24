Премьер Нидерландов заявил, что не намерен участвовать в саммите ЕС, если там будет Путин 3 24.06.2021, 21:13

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Марк Рютте

Причиной такого решения является катастрофа малайзийского Boeing рейса MH17.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не намерен участвовать в саммите Евросоюза, если на него будет приглашен президент РФ Владимир Путин. Об этом Рютте сказал 24 июня журналистам перед саммитом ЕС, сообщает NOS.

Он подчеркнул, что не будет участвовать в таком саммите "ни в коем случае".

Телерадиокомпания отмечает, что причиной такого решения является катастрофа малайзийского Boeing рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

Вместе с тем, Рютте сказал, что не против, чтобы с Путиным встречались глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен или председатель Европейского совета Шарль Мишель.

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