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Дальше будет куда интереснее

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  • Telegram-канал «Водители-97»
  • 25.06.2021, 10:47
  • 5,352
Дальше будет куда интереснее
Фото: AFP

Главная цель нашей борьбы на данном этапе — это максимальный экономический и логистический урон фашистам.

Если вам вдруг станет страшно, накроет ощущение апатии, просто подумайте о том, в каком каждодневном ужасе живет загнанный в угол Лукашенко.

Угрозы нелегитимного о введении военного положения в Беларуси — это агония.

Причина такого поведения одна: отчаяние от понимания безвыходности своего положения.

Главная цель нашей борьбы на данном этапе — это максимальный экономический и логистический урон фашистам. Дальше будет куда интереснее!

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