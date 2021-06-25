Дальше будет куда интереснее 4 Telegram-канал «Водители-97»

25.06.2021, 10:47

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Фото: AFP

Главная цель нашей борьбы на данном этапе — это максимальный экономический и логистический урон фашистам.

Если вам вдруг станет страшно, накроет ощущение апатии, просто подумайте о том, в каком каждодневном ужасе живет загнанный в угол Лукашенко.

Угрозы нелегитимного о введении военного положения в Беларуси — это агония.

Причина такого поведения одна: отчаяние от понимания безвыходности своего положения.

Главная цель нашей борьбы на данном этапе — это максимальный экономический и логистический урон фашистам. Дальше будет куда интереснее!

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