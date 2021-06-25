В Россию пришел новый сверхзаразный штамм COVID-19 25.06.2021, 14:32

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Фото: TASS

По темпам заболеваемости РФ вышла на 6-е место в мире, а по суточной смертности - на 5-е.

В России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс», сообщила «Фонтанке» замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.

По ее словам, это пока единственный случай заболевания новым индийским штаммом, который, по оценке ВОЗ, в два раза заразнее известных.

«Случай скорее всего завозной», - сказала Смородинцева, добавив, что говорить об опасности варианта «дельта плюс» говорить пока рано.

«Да, мы знаем, что у него появилась мутация в 417-м положении S-белка. Но такая мутация есть в бразильском варианте и в варианте из ЮАР, - заявила Смородинцева. - А по клинической картине у пациентов, у которых зафиксирован именно вариант «дельта-плюс», пока нет оснований утверждать, что он является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы».

ВОЗ смотрит на ситуацию осторожнее. «Имеется обеспокоенность в отношении того, что этот штамм, возможно, становится более смертоносным», заявила в четверг научный сотрудник организации Сумья Сваминатан.

«Хорошая новость» в том, что в мире выявлено «очень немного случаев» заражения этим штаммом - всего несколько десятков», - сказала она.

«Дельта плюс», как и «дельта» - родом из Индии. Минздрав страны в среду сообщил, что обнаружил 40 случаев заражения этим штаммом, а днем ранее назвал три отличительных признака новой мутации: повышенная контагиозность, усиленная способность связываться с рецепторами клеток легких и потенциальная устойчивость к терапии моноклональными антителами.

Рандип Гулерия - глава ассоциации медицинских университетов Индии под эгидой правительства (AIIMS, All India Institutes of Medical Sciences) - в четверг заявил, что контагиозность «дельты плюс» такова, что заразиться можно даже при мимолетном контакте, например, если человек проходит мимо инфицированного на улице.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зафиксировано 20393 новых случая Covid-19 и 601 летальный исход.

По темпам заболеваемости Россия вышла на 6-е место в мире, а по суточной смертности - на 5-е. Впереди - Бразилия (2042 летальных исхода), Индия (1324), Индонезия (777) и Колумбия (689).

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