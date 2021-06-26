Медики рассказали о пользе яблок разных цветов 3 26.06.2021, 20:24

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Цвет кожуры свидетельствует о разных свойствах этого популярного фрукта.

Цвет кожуры свидетельствует о разных свойствах этого любимого во всем мире фрукта.

Любители яблок выбирают фрукты того или иного цвета исходя из индивидуальных предпочтений без оглядки на их полезные качества. Между тем специалисты утверждают, что цвет кожуры свидетельствует о разных свойствах этого популярного фрукта, пишет lenta.ua.

Оказывается, красные пигменты в яблочной кожуре действуют как антиоксиданты, нейтрализующие канцерогенные вещества. Также в красных яблоках очень много витамина С. Кроме того, ответственные за красный цвет антоцианы поддерживают здоровье сосудов. Они связывают свободные радикалы, образующиеся в результате окислительного стресса и вызывающие преждевременное старение клеток.

Зеленые яблоки считаются гипоаллергенными, отмечают специалисты. Кроме того, хлорофилл в них укрепляет иммунитет, снимает воспаления, подавляет размножение бактерий, улучшает пищеварение. Важным качеством зеленых яблок является также то, что они выводят токсины из организма. А вот мнение, что в зеленом фрукте больше железа, – это миф.

Людям с проблемами с печенью и желчным пузырем больше полезны желтые яблоки. Также фрукты этого цвета благотворно влияют на иммунитет, продуктивную функцию, сердце и печень. Это обусловлено высоким содержанием в них натурального желтого вещества – каротина.

Какие же яблоки слаще – красные, желтые или зеленые? Хотя яркий цвет красных заставляет предположить, что они слаще зеленых, – это еще один миф. Некоторые сорта красных яблок именно кислые, и, к слову, сладкий вкус не является показателем высокого содержания сахара – кислые сорта просто содержат больше кислоты.

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