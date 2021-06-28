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В Британии зафиксировали резкий скачок случаев COVID

  • 28.06.2021, 18:54
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В Британии зафиксировали резкий скачок случаев COVID
Фото: Stefan Rousseau/PA Images/Getty Images

Самый высокий показатель с января.

Великобритания 28 июня зарегистрировала 22 868 случаев COVID-19 за предыдущие сутки. Это является самым высоким показателем с 30 января 2021 года.

Об этом сообщает Sky News.

Это самый высокий ежедневный показатель с 30 января, когда было зафиксировано 23 275 случаев инфекции - это значительный скачок в количестве случаев, отмечает телеканал. Вчера было зарегистрировано около 14 876 случаев за предыдущие сутки.

Правительственные данные показывают, что за сутки было введено еще 139 712 первых доз вакцины против коронавируса, а также 123 555 вторых доз.

На этот момент в Великобритании введено 44 454 511 первых доз, тогда как 32 583 746 полностью вакцинированы от коронавируса.

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