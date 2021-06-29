УЕФА призвали перенести финал Евро-2020 из Лондона 5 29.06.2021, 10:54

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В Великобритании бушует штам коронавируса «Дельта».

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас призывает УЕФА пересмотреть решение о проведении финала Евро-2020 в Лондоне из-за распространения штамма коронавируса «Дельта», пишет «Новое время».

Схинас отметил, что лично он не считает что имеет смысл проводить полуфиналы 6 и 7 июля, а также финал 11 июля на лондонском стадионе Уэмбли, сообщает Oberösterreichische Nachrichten.

Он добавил, что него есть опасения по поводу организации матчей «на полном стадионе — в то время, когда Соединенное Королевство ограничивает поездки своих граждан в страны Европейского Союза».

По словам представителя ЕК, УЕФА должен «тщательно проанализировать» это решение и выбрать место проведения игр, «полностью осознавая все факты».

В Великобритании около 95% новых случаев заражения коронавирусом связаны со штаммом «Дельта», впервые выявленном в Индии. Уровень заболеваемости в стране — в четыре раза выше, чем в среднем по ЕС.

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