В Минобороны Британии объяснили потерю документов о проходе эсминца возле Крыма 5 29.06.2021, 13:06

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Бумаги уже вернули правительству.

В Минобороны Британии рассказали, что тщательно расследуют, как секретные документы ведомства, в том числе о прохождении судна HMS Defender возле Крыма, оказались на автобусной остановке, и что это произошло по ошибке.

Как сообщает BBC, об этом заявил в выступлении перед Палатой общин заместитель министра обороны Джереми Куин.

"На прошлой неделе высокопоставленный сотрудник потерял засекреченные документы министерства обороны. Этот сотрудник сам сообщил об этом. Похоже, что это произошло по ошибке. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования. Но это похоже на ошибку, допущенную этим человеком", - рассказал Куин.

Он признал, что на части документов есть гриф "секретно, только для прочтения британскими сотрудниками" ("Secret UK Eyes Only").

Куин также сообщил, что пакет документов уже вернули правительству, и там теперь проверяют, все ли там утерянные бумаги.

По словам чиновника, в ходе расследования будут также изучать обстоятельства, при которых обнародовали содержание документов, и реакцию властей на инцидент. Кроме того, пересмотрят общий порядок обращения с секретными данными.

Джереми Куин не дал прямого ответа на то, собираются ли расследовать возможное нарушение журналистами BBC законов о защите государственной тайны при публикации секретных сведений. Куин отметил, что первоначальная ошибка была в том, что документы попали в руки случайного человека.

"Хотя, разумеется, я бы предпочел, чтобы BBC их сразу нам отдала и о них не рассказывала, но у них тоже есть своя работа. И я признаю, что они вели себя ответственно и вернули документы в министерство", - сказал чиновник.

Напомним, на днях на автобусной остановке в британском графстве Кент нашли секретные документы министерства обороны, содержащие, среди прочего, подробности о прохождении эсминца HMS Defender возле Крыма и о военных в Афганистане. Документы нашел случайный человек и передал находку ВВС.

В своих сообщениях о находке BBC не рассказывала в подробностях о документах с самым секретным грифом, чтобы не подвергать опасности силовиков, работающих в Афганистане.

В то же время журналисты в общих чертах объяснили, каких вопросов касаются эти бумаги.

Напомним, 23 июня Минобороны России заявило, что эсминец HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании, впрочем, отрицает, что был открыт предупредительный огонь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что HMS Defender проходил через украинские территориальные воды, напомнив о непризнании Британией незаконной аннексии Крыма.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.

Документы, обнаруженные в Кенте, подтверждают, что прохождение корабля в водах Крыма было продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украины, несмотря на возможные риски.

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