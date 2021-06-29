СМИ: Чижа выпустили под домашний арест 10 29.06.2021, 18:18

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Юрий Чиж

Его задерживали в марте по возвращении из Москвы.

Как стало известно «Нашей Ниве», Юрий Чиж, которого арестовывали в марте 2021 года, находится под домашним арестом. Об этом сообщили два не связанных между собой источника.

Сейчас Чиж живет окружен недоброжелателями и не поддерживает контакты не только с бывшими друзьями, но даже с некоторыми кровными родственниками.

Юрий Чиж — опальный бизнесмен, некогда близкий к власти, ставший жертвой интриг других царедворцев.

Его задерживали в марте по возвращении из Москвы.

Вместе с Чижом были задержаны руководители нескольких компаний, которые остались у бизнесмена после разгрома его империи.

Претензии у силовиков возникли к топ-менеджменту «Кварцмелпрома» — предприятию в Малоритском районе, которое обеспечивало мелом Березовский завод по изготовлению стройматериалов (также принадлежит Чижу). Также якобы задержан кто-то из руководителей «Данпрода» — предприятие на Воложинщине, которое производило свинину.

Наконец, пришли и в «Нефтехимтрейдинг» — один из последних бизнесов Чижа, который успешно продолжал работать. В сети из 11 заправок, три из которых находятся в Минске, четыре месяца назад забрали лицензию на продажу топлива.

Как известно «Нашей Ниве», смысл дела перекликается с прежним уголовным делом против Чижа в 2016-м — когда его задерживали по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере.

Тогда дело до суда не дошло, так как Чиж признал вину и возместил ущерб. Но как можно предположить, счет ему выставили немалый и растянутый во времени. Состоянием на 2021 год он якобы оставался должен и государству, и бизнес-партнерам, которые взыскивали с Чижа долги через суд.

Но Чиж по обязательствам якобы не платил, хотя отдельные еще «живые» его бизнесы приносили деньги.

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