Захаров уйдет из сборной с позором 3 Алесь Коваль, «Трибуна»

3.06.2021, 12:22

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Михаил Захаров

Фото: belarushockey.com

Он просто провалился.

Эти слова как мантру повторял на протяжении двух месяцев главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров. Параллельно коуч убеждал всех, что для достойного выступления на этом турнире нашей команде необходима пачка игроков из КХЛ, а ехать в Ригу с хоккеистами национального чемпионата – затея изначально провальная. Михаил Михайлович говорил, что они слабые. И это тоже повторял как мантру. После каждой неудачи виноватыми у специалиста становились игроки, которые мало тренируются, что-то не умеют, в чем-то уступают, не относятся к своему делу как следует. Наверное, Михаил Михайлович надеялся сыграть на самолюбии хоккеистов, но добился обратного эффекта: они действительно показали себя с худшей стороны.

Беларусы заняли в Риге 15-е место, но по общему впечатлению или соотношению ожидания/реальность стали худшей командой турнира. Даже хуже итальянцев, которые проиграли все матчи с общим счетом 11:41, не набрали ни одного очка и замкнули общую таблицу. У аппенинцев хотя бы была веская причина для такого выступления: прямо перед стартом 15 игроков сборной заболели коронавирусом, состав пришлось спешно перекраивать, латать дыры и везти в Латвию экспериментальную команду. О какой-то мало-мальски серьезной подготовке к турниру речь даже не шла. Итальянцы изначально не виделись претендентами не то что на плей-офф, даже на какую-то одну победу или десяток голов, но это не помешало команде собрать коллекцию из нескольких крутых хайлайтов и пары-тройки приличных матчей. В последних турах Италия забросила Канаде и дважды огорчила США.

Беларусь проиграла два последних матча с общим счетом 0:12, а семь заключительных периодов в Риге – 0:16. Они были настолько убоги, несодержательны и отвратительны, что все легко могли поверить: хоккею в Беларуси пришел трындец, дела все хуже и хуже.

Но так ли это на самом деле? Ведь в последнее время о беларуском хоккее часто говорят в позитивных тонах: вот чемпионат стал интереснее, появился игрок в НХЛ, классно выступает юниорка, молодежь попадает на драфты и едет покорять Северную Америку, минское «Динамо» наконец-то выходит в плей-офф, а в КХЛ выступает приличное число беларусов. Трое из них даже взяли Кубок Гагарина – главный трофей лиги!

Словом, куча предпосылок к тому, что вот сейчас национальная сборная приедет на чемпионат мира, один из самых непредставительных за последние лет 20 (вы с трудом назовете хоть одну настоящую звезду, кроме, может быть, Тарасенко), и покажет всем кузькину мать. Но национальная сборная приезжает в Ригу и показывает что? Средний палец всем тем, кто на что-то надеялся.

Для пущего эффекта можно добавить несколько штрихов из статистики, где беларусы стали худшими практически по всем основным показателям: заброшенным шайбам, реализации бросков, игре вратарей, большинству, штрафных минутам. Утешаться остается только первой в истории победой над шведами, которые, впрочем, провели самый ужасный для себя турнир по результату с 1937 года. Но все равно финишировали девятыми – беларусы не увидят обыгранного конкурента даже если встанут на цыпочки. Перед турниром Захаров говорил о медалях, но сейчас нервно вытирает пот со лба, потому что из элиты в этом сезоне никто не вылетает – пронесло.

Вот какое совпадение: последний крах сборной по хоккею тоже связан с именем «лучшего тренера Беларуси». В 2018-м команду в Данию вместе с Льюисом повезли Пушков и Захаров. В ходе турнира канадца успешно слили, чемпионат докатывали уже без него, но все равно проиграли всем и вылетели из элиты. Тогда огонь на себя взял Пушков, ставший на мостик главным, а Михаил Михайлович остался как бы не при делах.

Сейчас у Захарова нет ни одного оправдания, кроме жалких попыток свалить все на уровень хоккеистов. Все хором говорили, что беларусы собрали один из лучших составов за последние лет пять, и ждали хорошего результата. Даже если в ростере нашлось место для нескольких игроков экстралиги, это не может служить оправданием тому, что команда финишировала ниже Словакии (два хоккеиста из КХЛ, один из НХЛ), Дании (один хоккеист из КХЛ), Норвегии (два хоккеиста из АХЛ) или Великобритании (ноль хоккеистов из более-менее приличных лиг!).

У Захарова было все для сильного выступления в Риге, но, как и в приснопамятном 2005-м, ничего хорошего у него не вышло. Михаил Михайлович приходил в сборную лучшим тренером страны, а уйдет с позором, как и 16 лет назад после провала на олимпийской квалификации – сомнений в этом почти нет. Как и в том, что он не сумел сделать команду из очень приличного материала, который был у него в наличии. Сложно поверить, что все разом вдруг разучились играть.

Кэмп сборной стартовал два месяца назад – 1 апреля. С первых дней мы пытались понять, во что собирается играть сборная и как планирует идти за медалями. Семь товарищеских матчей не дали ответа, семь матчей на чемпионате мира – тоже. Ладно, в период подготовки еще можно было сделать скидку на то, что хоккеисты находятся под нагрузками, им не хватает свежести, ближе к чемпионату у них появится легкость, мысль и движение. Захаров нахваливал тренера по физподготовке Селиверстова – многие предполагали, что сейчас на лед выскочит образец команды из Чехии-2015, где все бежали, играли в активный форчек и сумели удивить хоккейный мир.

Но беларуские хоккеисты удивили хоккейный мир своей беспомощностью.

На днях генменеджер минского «Динамо» Андрей Парфимович разобрал игровые проблемы сборной и назвал то, что она пыталась показывать, «хоккеем из прошлого века». Захаров в очередной раз проявил неплохой талант менеджера, собрав действительно приличный состав и вернув из небытия нескольких, казалось, потерянных игроков, но вновь показал, что как тренер он завис где-то на рубеже 90-х. У сборной в Риге не было ни внятной системы, ни гибкости, ни плана «Б». Были хорошие игроки, но не было команды и грамотного коучинга.

За полтора месяца подготовки у команды не появилось не просто ни одного толкового звена – даже ни одной связки форвардов. Каждый матч в Риге беларусы начинали в новых сочетаниях, которые менялись и по ходу игр, что приводило к полнейшему хаосу. Апофеозом тренерского гения Захарова стал третий период встречи с датчанами. Матч команде давался, она вела 2:1, но отчего-то решила сыграть в трусливый откат с абсолютно перемешанными тройками, что привело к четырем пропущенным шайбам и логичному поражению. И даже в тот момент, когда результат стал уходить сквозь пальцы, а сборная откровенно поплыла, тренер не предприняли ни одной попытки что-то изменить.

Да, Великобритания и Дания – неплохие команды, но потенциал этой сборной Беларуси куда выше. С такими соперниками нужно было играть с позиции силы, а не упрощать хоккей, отсиживаясь в обороне и надеясь на пару удачных действий лидеров. Похоже на то, что игроки настолько боялись совершить ошибку, что соткали из них целый турнир, а весь лимит везения исчерпали в матче со шведами.

Захаров ошибся и в еще одном моменте. Практически каждого яркого главного тренера дополняют умные, грамотные и современные помощники. Самые банальные и всем известные примеры – сотрудничество Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина, Олега Знарока и Харийса Витолиньша. Главный тренер своей харизмой делает раздевалку, говорит слова и эмоционирует на лавке, помощники заботятся обо всем остальном: рисуют схемы, объясняют, как играть, проводят разборы, работают над спецбригадами и так далее. За что отвечали и что делали в штабе Захарова Кравец и Воробьев, во-первых, не очень понятно. Во-вторых, судя по результату, они не особо преуспели.

За весь турнир сборная выдала всего парочку по-настоящему качественных отрезков, которые и дали понять: в таком составе она могла претендовать на большее. Можно вспомнить действительно мощные третьи периоды против словаков и британцев, но и только. В концовке чемпионата мира сборная Беларуси не играла, а словно отбывала повинность. Это заметили все, даже официальный твиттер IIHF. Пост о пятой пропущенной шайбе белорусов в матче с Россией вышел с вопросом: «Можно мы просто поедем домой?»

В то же время норвежцы в ничего не значащем матче побеждают Казахстан, для которого понедельничная игра была самой важной на турнире, датчане рубятся до овертайма с чехами, а итальянцы на последних минутах встречи с США снимают вратаря, пытаясь отыграться с 2:4. Когда у хоккеистов спрашивают, откуда вы брали мотивацию на такой хоккей, они отвечают просто: «Мы играли за свою страну, за свой престиж и для своих болельщиков».

Но для того, чтобы играть за эти вещи, у вас должна быть команда. Где хоккеисты вместе идут за какой-то целью, выступают единым организмом. Легко заметить, что в сборной Беларуси каждый был сам за себя – и это главный промах Захарова-тренера. У него не было команды, он не сумел ее создать. Когда Грабовский выдает такой пост в публичном пространстве, он знает, о чем говорит.

Игрокам было пофиг, вот просто пофиг – так не выступают за сборную. На словах можно сколько угодно убеждать, что мы, дескать, выходили, бились и старались, но зрителя не обманешь. Полнейшее отсутствие эмоций во время матчей у подавляющей части сборной заметили даже те, кто впервые смотрел хоккей. Тем более, когда на том же экране показывали лавки других команд, где реакция следовала на все мало-мальски относящиеся к происходящему на льду события. С отношением игроков сборной Беларуси ходят на нелюбимую работу, а не играют в хоккей за свою страну и для своих болельщиков.

Нет игры, нет команды, нет коллектива, нет эмоций, кроме разочарования – это был один из самых ужасных чемпионатов мира в исполнении сборной Беларуси. Ставка на «лучшего тренера страны», очевидно, провалилась.

Алесь Коваль, «Трибуна»

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