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Канада победила Россию в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

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  • 3.06.2021, 22:46
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Канада победила Россию в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею
Фото: IIHF

В полуфинале турнира канадцы сыграют со сборной США.

Встреча, проходившая в Олимпийском спортивном центре в Риге, завершилась победой канадцев в овертайме со счетом 2:1.

Российская команда открыла счет в середине второго периода, отличился Евгений Тимкин. Канадский нападающий Адам Хенрик сравнял результат за пять минут до конца основного времени матча. Победную шайбу в овертайме забросил Эндрю Манжипан.

В полуфинале турнира канадцы сыграют со сборной США. Во втором полуфинале встретятся команды Финляндии и Германии.

В последний раз сборная России обыгрывала канадцев на чемпионата мира в 2011 году в Братиславе. С тех пор команды встречались трижды, все три матча выигрывала команда Канады.

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