Канада победила Россию в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Канада победила Россию в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею10
- 3.06.2021, 22:46
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В полуфинале турнира канадцы сыграют со сборной США.
Встреча, проходившая в Олимпийском спортивном центре в Риге, завершилась победой канадцев в овертайме со счетом 2:1.
Российская команда открыла счет в середине второго периода, отличился Евгений Тимкин. Канадский нападающий Адам Хенрик сравнял результат за пять минут до конца основного времени матча. Победную шайбу в овертайме забросил Эндрю Манжипан.
В полуфинале турнира канадцы сыграют со сборной США. Во втором полуфинале встретятся команды Финляндии и Германии.
В последний раз сборная России обыгрывала канадцев на чемпионата мира в 2011 году в Братиславе. С тех пор команды встречались трижды, все три матча выигрывала команда Канады.