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Турцию в начале лета неожиданно засыпало снегом

  • 4.06.2021, 15:22
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Турцию в начале лета неожиданно засыпало снегом

Появились фото и видео погоды, удивившей местное население.

Несмотря на начало лета, в высокогорье Турции пошел снег.

Как пишет TRT Haber, во многих провинциях также зафиксировано резкое падение температуры воздуха.

Так, снегопад пошел на плато Казыкбели на высоте 2350 над уровнем моря, что удивило местное население.

Также снег выпал на высокогорье Байбурта.

В Ризе на плато Каврун на высоте 2300 метров толщина снега превышала 4 сантиметра.

Снегопад начался ночью 4 июня и снегом замело подъездные пути к плато.

Для гор снег не является необычным явлением, но летом его тут наблюдают крайне редко.

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