Матч сборной Беларуси по футболу с командой Сьерра-Леоне не состоится 1 4.06.2021, 19:37

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Африканцы отказались проводить встречу.

Запланированный на понедельник, 7 июня, международный товарищеский футбольный матч сборных Беларуси и Сьерра-Леоне отменен. Об этом сообщается на сайте Белорусской федерации футбола.

Там объяснили отмену матча тем, что африканцы отказались от взятых на себя обязательств.

«В конце прошлой недели в федерации футбола африканской страны состоялись выборы, итогом которых стала смена руководства. Еще до этого, несмотря на подписанный контракт на проведение игры, представители Сьерра-Леоне перестали выходить на связь с АБФФ и УЕФА. Только накануне принимающей стороной получено уведомление от Африканской конфедерации футбола, что их представитель отказался от взятых на себя обязательств и не приедет в Беларусь», – поясняется в сообщении федерации.

Там добавили, что сожалеют об упущенной возможности провести матч в фиксированную дату ФИФА для лучшей подготовки к осенним поединкам квалификации чемпионата мира-2022. Сбор футболистов национальной команды Беларуси завершен, игроки отправились в расположение своих клубов.

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