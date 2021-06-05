Медики назвали продукты, которые делают кости крепче 2 5.06.2021, 19:08

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Один из таких продуктов — миндаль.

Какие продукты питания способствуют укреплению костей, и к чему может привести дефицит кальция в организме рассказал сайт medicina.ua.

Кальций в организме

Все мы прекрасно знаем, о том, что кальций – основной строительный, и самый распространенный, элемент в организме человека. Он обеспечивает стойкость костей к внешним воздействиям.

Нашему организму кальций необходим на протяжении всей жизни. А в некоторые ее периоды этому процессу необходимо уделить особое внимание. В первую очередь это важно для беременных женщин и в период после беременности, для малышей до 1 года, детям в возрасте 5-7 лет, а также в подростковый период, когда ребенок очень интенсивно растет. Для взрослых это период 30-летия и после 50-ти лет.

Источники кальция

Большое количество кальция содержится в молочных продуктах, мясе, рыбе и морепродуктах, орехах, зелени репы, сыре тофу, бобовых, а также в капусте.

Содержание кальция в продуктах питания в мг на 100 г продукта:

- мак 1460 мг;

- кунжут 783 мг;

- крапива 713 мг;

- подорожник 412 мг;

- сардины в масле 330 мг;

- шиповник 257 мг;

- миндаль 25 мг;

- лесной орех 226 мг;

- соя бобы сухие 201 мг;

- молоко коровье 120 мг;

- рыба 30-90 мг;

- творог 80 мг;

- хлеб с отрубями 60 мг;

- мясо, субпродукты, крупы, свекла - менее 50 мг;

- твердый сыр 800 мг;

- кресс-салат 220 мг;

- йогурт 180 мг.

Дефицит кальция

При правильном питании дефицита кальция в организме человека не возникает. Но продолжительное отсутствие кальция в рационе может вызвать судороги, боль в суставах, сонливость, дефекты роста, а также запоры.

Более глубокий дефицит может провоцировать нарушение нормальной работы сердца, токсикозов беременности, повышение уровня холестерина в крови, развитие остеопороза, что снижает прочность костей, постоянные мышечные судороги и спазмы, замедление роста, разрушение зубов, слабоумие.

Причинами дефицита кальция могут стать злоупотребление кофе и алкоголем, так как его часть выводится с мочой.

Дефицит кальция в рационе - очень распространенное явление, которое служит причиной для развития множества опасных болезней в преклонном возрасте. Поэтому так важно придерживаться диетических рекомендаций и в «сложные» периоды дополнительно принимать препараты кальция и витамина Д.

Кому и сколько нужно кальция?

Согласно рекомендация ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) суточное поступление кальция в организм должно быть не ниже 1000 – 1200 мг для взрослого человека. Он должен поступать в организм вместе с фосфором, в соотношении 1 к 1.5 (кальций к фосфору).

Рекомендуемые суточные нормы потребления кальция:

Дети до 3 лет — 600 мг

Дети от 4 до 10 лет — 800 мг

Дети от 10 до 13 лет — 1000 мг

Подростки от 13 до 16 лет — 1200 мг

Молодежь от 16 и старше — 1000 мг

Взрослые от 25 до 50 лет — от 800 до 1200 мг

Беременные и кормящие грудью женщины — от 1500 до 2000 мг

Так же не следует забывать, что переизбыток кальция в организме – очень вреден.

Помимо общей усталости переизбыток может вызывать тошноту, чаще всего со рвотой, потерю аппетита, жажду, нарушение работы почек, аритмию, запоры и даже ухудшение психического здоровья, вплоть до галлюцинаций.

Придерживайтесь принципов правильного питания, следите за состоянием всего организма и тогда ваша жизнь будет долго и безболезненной.

Переломы – самый распространенный вид травм в наше время. Всем известно, что самым главным элементом для укрепления костей является кальций. Его дефицит приводит к непроизвольному сокращению мышц, болевые ощущения в суставах, усталость, расстройство интеллекта и много других проблем.

Наибольшее количество Са находится в молочных и мясных пищевых продуктах, рыбе, морепродуктах, плодах ореховых растений, листьях репы, капусте, соевом сыре. Употреблять их необходимо в меру, поскольку переизбыток макроэлемента способствует развитию нарушения сердечного ритма, отсутствию аппетита.

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