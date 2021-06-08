Зафиксирован новый рекорд инфляции в России 2 8.06.2021, 8:15

3,000

Планку в 6% годовая инфляция преодолела впервые с октября 2016 года.

По итогам мая индекс потребительских цен, измеренный по широкой корзине, охватывающей товары от памперсов до гробов, увеличился на 6,02%, сообщило ведомство в понедельник, пишет finanz.ru.

Планку в 6% годовая инфляция преодолела впервые с октября 2016 года за счет ускорения роста цен как на продукты, так и на непродовольственные товары.

Эпицентром инфляционного «пожара» по-прежнему остается рынок базового продовольствия, где цены за май выросли на 1,04% (после 0,84% в апреле), а в годовом выражении - на 8,07%.

Относительно мая-2020, согласно Росстату, на 8,26% подорожал хлеб, на 8,79% - крупы, на 10,92% - мясо и птица, причем рост цен на курятину достиг 19,85%.

Рыба стала дороже на 12,56%, подсолнечное масло - на 27,94%, сахар - на 41,54%, овощи - на 8,23%.

Снижение цен в мае относительно апреля Росстат зафиксировал на куриные яйца (-6,82%), тем не менее в годовом выражении рост на этом рынке остался двузначным - 27,93%.

Вслед за продуктами в «инфляционную спираль» начинает затягивать непродовольственные товары, которые подорожали на 0,74% за месяц и 6,68% год к году.

Относительно апреля рост цен ускорился как в годовом (на 0,52 п.п.), так и в месячном выражении (на 0,08 п.п.) , а по отдельным товарам стал двузначным. Добела раскалился рынок стройматериалов (+16,44% год к году); на фоне закрытых границ в космос полетели цены на услуги гостиниц (+22,68%).

Стоимость бензина за месяц прибавила еще 0,3%, разогнав годовой рост до 6,24%.

Еще на 0,36% за месяц и 5,67% относительно мая-2020 стали дороже медикаменты. При этом рост цен на левомеколь (+2% за месяц) обогнал общую «аптечную инфляцию» в 5,5 раза, на гепарин (+1,9%) - впятеро, на анальгин, корвалол и йод - в 2-4 раза.

В инфляционную гонку включилось государство. Тарифы ЖКХ выросли на 4,03% год к году, услуги городского транспорта подорожали на 3,12%.

Инфляцию разгоняют рост импорта и потребление, которое в свою очередь все больше опирается на банковские кредиты, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

С начала года банки выдали почти 3 триллиона рублей новых займов, а темпы роста потребкредитования достигли 20%. Поставки товаров из дальнего зарубежья, стоимость которых привязана к курсам валют, подскочили на 49% в апреле и 39,5% в мае.

С учетом возможного раскручивания «инфляционной спирали» реакцией ЦБ будет дальнейшее ужесточение денежной политики: на заседании в пятницу, 11 июня, регулятор повысит ключевую ставку на 50 б.п., до 5,5% годовых прогнозирует старший стратег по долговому рынку SberCIB Игорь Рапохин.

Помимо непосредственно инфляции центробанку придется учесть и инфляционные ожидания, отмечает он: у потребителей они находятся вблизи 4-летних максимумов (11,3%), у промышленности бьют рекорды с кризиса 2008 года, а в секторе оптовой торговли бизнес ждет ускорения роста цен как никогда с 2003 года, показал апрельский опрос ЦБ.

Инфляция в 6% - это болевой порог Банка России. Если этот уровень будет устойчиво пробит, регулятор «даст сигнал о жесткой денежно-кредитной политике и более агрессивном повышении ставки», считает аналитик Morgan Stanley Алина Слюсарчук.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».