В Беларуси 35% пользователей стали больше доверять телеграму за последний год 2 8.06.2021, 15:41

1,484

Это существенно больше, чем в России и в Украине.

Сервис аналитики телеграм-каналов TGStat.ru провёл исследование аудитории Телеграма. Сервис собрал и проанализировал 70 тысяч анкет пользователей 70 стран, в том числе из Беларуси. Публикуем выдержки из опроса, которые касаются белорусских пользователей мессенджера и ИТ-сектора, пишет dev.by.

В Беларуси 35% пользователей стали больше доверять телеграму за последний год. Это выше, чем, например, в России и Украине. «Это можно связать с публичной поддержкой мессенджером протестующих (стикеры с флагом, показательный опрос и отказ блокировать определенные каналы)», — отмечают авторы исследования.

74% белорусских пользователей отметили, что пользуются телеграмом, так как он безопасен. Для сравнения, в России безопасность телеграма отметили только 57% аудитории, в Украине — 56%. 15% белорусской аудитории хотя бы раз в месяц пользуется секретными чатами в телеграме.

Минск доминирует как среди подписчиков крупных политических каналов, так и каналов белорусских СМИ. «Одна из возможных причин — сильная политическая вовлеченность жителей центральной части страны», — отмечают авторы исследования. Около 30% опрошенных пользователей живут в других городах — в первой пятерке также Брест, Гродно, Гомель, и Витебск.

Белорусских пользователей, у которых все знакомые доступны в телеграме — 17%. Это больше, чем в России (11%), но меньше, чем в Украине (26%).

По данным исследования, в Беларуси всего 22% аудитории отметили распространенность рекламы, а 18% её никогда не видели. Для сравнения, в России 48% опрошенных встречают в телеграме рекламу часто или очень часто. Это связано с тем, что в России рекламный рынок развит лучше, чем в Беларуси.

Среди пользователей телеграма больше всего специалистов из ИТ — 22,5%.

Большинство пользователей телеграма относятся к возрастной группе 25-34 года.

Напомним, что по озвученным директором учреждения DigitalHub (Минск) Михаилом Дорошевичем данным исследования «Использование социальных сетей и мессенджеров», в ноябре 2020 года в Беларуси мессенджером Telegram пользовалось 43% интернет-аудитории в возрасте 15-74 года (в августе 2019 года аналогичный показатель составлял 23%).

Charter97.org призывает читателей подписываться на наш телеграм-канал.

В этом канале мы публикуем самые важные новости Беларуси и мира, интересные интервью и аналитику, фото и видео с протестных акций белорусов.

Если вы уже пользуетесь этим мессенджером, вам нужно просто пройти по ссылке и подписаться на канал.

А если еще нет — скачать его можно с официального сайта Telegram.org.

Подписывайтесь и одними из первых узнавайте оперативную информацию о ситуации в Беларуси.

Будем вместе – и Беларусь станет свободной!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».