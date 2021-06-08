Курение может увеличивать риск заразиться коронавирусом 2 8.06.2021, 16:24

У курящих и некурящих людей количество ACE2 рецепторов в лёгких различается.

Курение сигарет и вейпов может увеличить вероятность заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в исследовании американских медиков, пишет сайт pnp.ru.

«И концентрат табачного дыма, и жидкость для никотиновых вейпов увеличивают вероятность связывания частиц SARS-CoV-2 с рецепторами ACE2 на поверхности клеток легких. Это говорит о том, что употребление сигарет и вейпов повышает вероятность заражения коронавирусом нового типа», — говорится в исследовании.

Сейчас среди ученых нет единого мнения о том, повышает или понижает курение и вейпинг риск заразиться коронавирусом. Основной аргумент статей обоих типов заключается в количестве рецепторов ACE2 в легких — их вирус использует, чтобы попасть в клетки человека. У курящих и некурящих людей количество данных рецепторов в легких различается.

Чтобы прояснить эту ситуацию, медики под руководством профессора Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) Роберта Таррана изучили различия в жизнедеятельности клеток легких курящих и некурящих людей, а также проверили, как экстракт табачного дыма влияет на клетки последних. Аналогичные исследования были проведены с клетками людей, которые используют вейпы. Кроме того, медики проследили, как жидкость для вейпов влияла на клетки легких и их взаимодействие с частицами SARS-CoV-2.

В результате они установили, что экстракт табачного дыма и жидкость для вейпов увеличивали количество рецепторов ACE2 на поверхности клеток легких и в жидких выделениях внутри их тканей. Аналогичный эффект был зафиксирован, когда культуры клеток легких на протяжении нескольких дней обрабатывали дымом сигарет или испарениями вейпов. Эти изменения снизили способность клеток легких сопротивляться инфекции. Вирус проникал в клетки легких курильщиков и вейперов в среднем на 20 процентов чаще по сравнению с некурящими.

Медики, проводившие исследования, пока не знают, почему так происходит. Они предполагают, что молекулы никотина могут увеличивать уязвимость клеток к атакам коронавируса. Если он накапливается в легких, в клетках увеличивается концентрация кальция. Ионы данного элемента необходимы для работы многих вирусных белков.

Эту теорию подтверждает тот факт, что концентрат табачного дыма и жидкость для вейпов примерно одинаково увеличивали уязвимость клеток к SARS-CoV-2, несмотря на разницу в химическом составе. Медики рассчитывают, что дальнейшие исследования помогут до конца прояснить вопрос о влиянии курения и вейпинга на заражение коронавирусом.

Ранее о том, что курение и употребление табачных изделий увеличивает риск заражения коронавирусом, заявили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что в случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены. Кроме того, как отметили в ведомстве, небезопасно и курение сигарет с фильтром, хотя принято считать иначе. Фильтрам не удается полностью защитить от вредных веществ. Вредят организму и легкие сигареты.

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