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Маляваныч написал письмо политзаключенной журналистке Екатерине Андреевой

  • 9.06.2021, 8:48
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Маляваныч написал письмо политзаключенной журналистке Екатерине Андреевой
Екатерина Андреева
фото с сайта: baj.by

Актер сделал письмо открытым, так как журналистке они не доходят.

Письмо актера Александра Ждановича к журналистке «Белсата» Екатерине Андреевой опубликовала волонтерская служба «Весны». Он рассказывает, что писал ей и раньше, но считает, что письма не доходили. Он познакомился с бабушкой заключенной, разыскал в соцсетях ее дедушку, а также случайно узнал, что диакон Свято-Елизаветинского монастыря, с которым актер долгое время связан, это дядя журналистки.

Актер рассказал о своем увольнении из Русского театра, но назвал это «новыми обстоятельствами и новыми творческими целями». Журналистке он пожелал сил, терпения и надежды.

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