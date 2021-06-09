Белорусы Москвы и Брюсселя призвали освободить политзаключенных 9.06.2021, 10:47

Фотофакт.

Telegram-канал «Хартия-97%» сообщает об акциях белорусов зарубежья. Митинге прошли в Москве и Брюсселе. В столице Бельгии активисты вышли с портретами политзаключенных. В Москве акция прошла под бело-красно-белыми флагами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».