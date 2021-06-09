Белорусы Москвы и Брюсселя призвали освободить политзаключенных
9.06.2021, 10:47
Фотофакт.
Telegram-канал «Хартия-97%» сообщает об акциях белорусов зарубежья. Митинге прошли в Москве и Брюсселе. В столице Бельгии активисты вышли с портретами политзаключенных. В Москве акция прошла под бело-красно-белыми флагами.
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