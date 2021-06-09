Белорусские спецслужбы взломали личную почту главы канцелярии премьер-министра Польши?
- 9.06.2021, 12:06
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Михал Дворчик связывает хакерскую атаку с его активной поддержкой демократических изменений.
Польское издание Onet.pl сообщило о взломе личной электронной почты главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика.
Первоначально информация о взломе появилась в «Фейсбуке» жены чиновника — Агнешки Дворчик. Однако, как оказалось, ее личные аккаунты и почта были также взломаны. Сообщение было написано с ошибками и явными русизмами. Затем глава канцелярии премьер-министра Польши выступил с официальным заявлением. В нем он сообщил, что его личная электронная почта была взломана, а часть информации была опубликована в Telegram. Михал Дворчик заявил, что уведомил правоохранительные органы о взломе почты.
Сам глава канцелярии главы польского правительства считает, что хакерская атака связана с его принципиальной позицией по поддержке демократических изменений на территории вышего СССР.
«На протяжении 11 лет мне был запрещен въезд на территории Беларуси и России. Я рассматриваю эту атаку как один из элементов полномасштабных действий, направленных на дезинформацию и манипуляцию», — заявил он.
Стоит отметить, что мессенджер Telegram непопулярен в Польше, но активно используется в Беларуси и России.
Михал Дворчик несколко лет возглавлял Фонд «Свобода и демократия», который помогал белорусским политзаключенным, а также всегда поддерживал демократические изменения в Беларуси.
Oświadczenie ⤵️ pic.twitter.com/06iWqsdTRy— Michał Dworczyk (@michaldworczyk) June 8, 2021