Белорусские спецслужбы взломали личную почту главы канцелярии премьер-министра Польши? 9.06.2021, 12:06

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Михал Дворчик

Михал Дворчик связывает хакерскую атаку с его активной поддержкой демократических изменений.

Польское издание Onet.pl сообщило о взломе личной электронной почты главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика.

Первоначально информация о взломе появилась в «Фейсбуке» жены чиновника — Агнешки Дворчик. Однако, как оказалось, ее личные аккаунты и почта были также взломаны. Сообщение было написано с ошибками и явными русизмами. Затем глава канцелярии премьер-министра Польши выступил с официальным заявлением. В нем он сообщил, что его личная электронная почта была взломана, а часть информации была опубликована в Telegram. Михал Дворчик заявил, что уведомил правоохранительные органы о взломе почты.

Сам глава канцелярии главы польского правительства считает, что хакерская атака связана с его принципиальной позицией по поддержке демократических изменений на территории вышего СССР.

«На протяжении 11 лет мне был запрещен въезд на территории Беларуси и России. Я рассматриваю эту атаку как один из элементов полномасштабных действий, направленных на дезинформацию и манипуляцию», — заявил он.

Стоит отметить, что мессенджер Telegram непопулярен в Польше, но активно используется в Беларуси и России.

Михал Дворчик несколко лет возглавлял Фонд «Свобода и демократия», который помогал белорусским политзаключенным, а также всегда поддерживал демократические изменения в Беларуси.

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