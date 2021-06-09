Сколько стоит содержание собаки и кошки в Беларуси? 1 9.06.2021, 14:27

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Во время пандемии желание завести домашнее животное увеличилось на 62%.

В связи с этим аналитический отдел Picodi решил узнать, с какими расходами сталкиваются владельцы собак и кошек. Результатами своих подсчетов исследователи поделились с Thinktanks.by.

Дорогой друг

Заводя собаку, сперва придётся столкнуться с разовыми затратами, которые мы поделили на 2 группы: приобретение домашнего животного и необходимые покупки.

Собаку можно взять из приюта или купить у заводчика. За питомца из приюта, как правило, платить не надо, а вот средняя цена щенков самых популярных в Беларуси пород — 600 рублей.

К расширенному набору мы отнесли три услуги, которые не обязательны, но положительно влияют на здоровье и безопасность питомца: кастрация/стерилизация, чипирование и курсы дрессировки. Всё это может обойтись в 482 рубля.

Необходимы для каждой собаки такие вещи как: ошейник, шлейка, поводок, адресник, лежанка, щётка и 2 миски (для воды и еды). Средняя стоимость такого набора составляет 238 р. В свою очередь, покупка специальной шлейки и ремня безопасности для перевозки четвероногого друга в автомобиле, одежды, которая защитит от холода и дождя, намордника, светящегося ошейника и переноски обойдутся в дополнительные 690 р.

Регулярные затраты, которые связаны с содержанием собаки, мы разделили на 5 категорий:

питание;

уход;

игрушки;

обследование у ветеринара;

налоги;

дополнительные услуги.

Чтобы обеспечить правильное питание, придётся потратить от 600 р. в год (в случае маленьких собак) до 1 700 р. (для крупных пород). Если же хозяин решится на корм премиум-класса, среди которого можно найти мокрый корм, без курицы и злаков, то и цена такой диеты будет варьироваться от 1 500 до 5 300 рублей в год.

В расходы, связанные с уходом за собакой, мы включили регулярный приём глистогонных средств (дегельминтизация 2 раза в год), средства от клещей и блох, шампунь и годовой запас пакетов для собачьих отходов. Всё вместе будет стоить 420 рублей. В расширенный пакет вошло посещение спа-салона для собак, чтобы помыть, постричь и вычесать питомца. При условии посещения салона раз в два месяца необходимо заплатить ещё 630 рублей в год.

Каждой собаке нужны игрушки: пищалки, канаты для перетягивания и мячики. Однако эти игрушки не прослужат вечность, и заплатить за них придётся около 100 рублей в год. Также можно приобрести развивающую игрушку за 41 р.

В свою очередь, не стоит забывать о здоровье питомца. Ежегодная прививка от бешенства и осмотр у ветеринара обойдутся в 39 рублей, при условии, что собака здорова. Зачастую приходится брать в расчёт процедуру чистки зубов (дополнительные 30 р.), т.к. общедоступные средства от зубного камня у собак не всегда оказываются неэффективными.

В категории формальностей мы выделили только налог, связанный с владением собакой. В Беларуси максимальный размер этого налога равен 116 рублей в год, хотя стоит отметить, что его размер зависит от породы собаки.

Последняя категория — дополнительные услуги: догситтер, отель для собак и страховка (549 р.). Хоть эти услуги не обязательны, они могу облегчить жизнь, например, на время отпускной поездки или в случае болезни питомца.

Таким образом цена «стандартного» пакета, включающего только самое необходимое, варьируется от 1 270 р. (в случае маленьких собак) до 2 370 р. (для крупных пород). В свою очередь, финансовые затраты на расширенный пакет в 4 раза больше (3 420 р. в случае маленьких пород и 7 220 р. в случае крупных собак).

Не покупай кота в мешке

Средняя цена котят самых популярных в Беларуси пород — 500 рублей. А дополнительные расходы на кастрацию/стерилизацию и чипирование увеличивают разовые затраты на 182 р.

Стоимость самого необходимого набора, состоящего из лотка, совочка, когтеточки, лежанки, щётки, мисок, ножниц для когтей и переноски, может равняться 220 р. Расширенный набор (+ 440 рублей) дополнительно включает в себя шлейку, поводок, одежду, домик и автоматическую кормушку.

Регулярные затраты на кошку мы поделили на 5 категорий:

корм;

игрушки;

уход;

обследование у ветеринара;

дополнительные услуги.

Годовое питание кота обойдётся владельцу в 850 рублей. Если отдать предпочтение премиум-кормам, то эта сумма вырастает до 2 500 рублей.

Игрушки из стандартного набора («рыбки», удочки-дразнилки, мячики) будут стоить порядка 30 рублей. Если добавить в эту категорию развивающий гаджет, то цена комплекта увеличится на 40 р.

Уход — вторая по дороговизне категория в «кошачьей» части исследования. Годовые затраты на стандартный набор достигают 367 р. В эту категорию попали наполнитель для лотка, одноразовые пелёнки, шампунь, средства от блох, клещей и паразитов. А стрижка и мытьё кошки в салоне обойдутся в дополнительные 205 р.

Профилактический осмотр у ветеринара раз в год в среднем стоит 19 рублей. Необязательные, но рекомендованные прививки и чистка зубов обойдутся в 50 рублей.

К дополнительным услугам, как и у собак, относятся страховка и пребывание в специальном отеле для животных (290 рублей).

Суммируя все необходимые и стандартные затраты, можно сказать, что годовое «обслуживание» кошки стоит 1 266 р. Если отдать предпочтение более дорогим кормам и дополнительным товарам, то эта сумма возрастает на 2 235 рублей (всё вместе 3 501 р).

Методология и источники данных

Рост интереса к домашним животным был выявлен на основе архивных данных сервиса Google Keyword Planner. Ключевые слова были связаны с приобретением и содержанием кошек и собак в 2019 и 2020 гг. Стоимость покупки животных рассчитана на основе цен, представленных на интернет-сервисах для размещения объявлений. Также исследование основывалось на данных о товарах и услугах, доступных в интернет-магазинах, на сайтах ветеринарных клиник и зоосалонов.

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