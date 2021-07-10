Возле «Линии Сталина» под Минском произошла жуткая авария 7 10.07.2021, 9:16

8,516

Мотоциклист выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом.

На молодечненской трассе Р28 вчера вечером произошла жуткая авария с мотоциклистом и микроавтобусом. ДТП случилось в районе «Линии Сталина» возле поворота на деревню Горошки. Дорогу перекрывали в обе стороны.

Все произошло примерно в 20:52.

«Мотоциклист ехал в сторону Молодечно, немного опережая поток попутных машин. Примерно в том месте, где находится поворот на Горошки, произошло столкновение с микроавтобусом. Он сразу загорелся, очевидцы пытались сбить пламя и открыть двери, но они оказались заблокированы», — рассказал Onliner очевидец события.

Через 5—7 минут приехали пожарные.

Очевидцы предположили, что погибли двое: мотоциклист разбился, водитель микроавтобуса сгорел.

Были вместе с ними пассажиры или нет, точно неизвестно. Один из очевидцев ДТП сообщил, что в микроавтобусе находилось двое пассажиров, они тоже погибли.

Дополнено

По предварительной информации МВД, мотоциклист выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом. Погибли не два, а четыре человека.

«В результате ДТП машина загорелась, а водители транспортных средств погибли. Также летальным исходом происшествие закончилось для двух пассажиров (байка и иномарки)», — сообщили в МВД.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».