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Букмекеры сделали прогноз на финал Евро-2020 Италия — Англия

  • 11.07.2021, 14:01
  • 1,406
Букмекеры сделали прогноз на финал Евро-2020 Италия — Англия

Озвучен наиболее вероятный исход поединка.

В воскресенье, 11 июля, состоится финал Евро-2020, в котором встретятся сборные Италии и Англии.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение англичанам, которые будут хозяевами поля, сообщает zn.ua.

На победу сборной Англии можно поставить с коэффициентом 2,55, на ничью - 3,00, а на триумф Италии в основное время - 3,30.

Завоевание трофея англичанами оценивается коэффициентом 1,77, а итальянцами - 2,12.

Наиболее вероятным точным исходом финала считается победа Англии со счетом 1:0, коэффициент на которую составляет 5,90.

Поединок пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало - в 22:00.

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