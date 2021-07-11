Букмекеры сделали прогноз на финал Евро-2020 Италия — Англия
- 11.07.2021, 14:01
- 1,406
Озвучен наиболее вероятный исход поединка.
В воскресенье, 11 июля, состоится финал Евро-2020, в котором встретятся сборные Италии и Англии.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение англичанам, которые будут хозяевами поля, сообщает zn.ua.
На победу сборной Англии можно поставить с коэффициентом 2,55, на ничью - 3,00, а на триумф Италии в основное время - 3,30.
Завоевание трофея англичанами оценивается коэффициентом 1,77, а итальянцами - 2,12.
Наиболее вероятным точным исходом финала считается победа Англии со счетом 1:0, коэффициент на которую составляет 5,90.
Поединок пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало - в 22:00.