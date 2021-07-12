В России задержали 700 000 пачек контрабандных белорусских сигарет 12.07.2021, 17:35

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Производитель – компания друга Лукашенко Олексина.

Таможенники в Смоленске задержали контрабанду белорусских сигарет, которую везли в Россию под видом белорусского овсяного печенья, сообщает Федеральная таможенная служба России.

700 000 пачек сигарет Dove Gold вообще не были промаркированы акцизными марками, документов на транспортировку сигарет водитель также не смог предоставить. Примечательно, что эти сигареты производит компания Алексея Олексина «Интер Тобакко».

Кроме того таможенники выявили, что транспортное средство, на котором перевозилась контрабанда, двигалось с подложным государственным регистрационным знаком на тягаче.

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