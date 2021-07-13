The Guardian: Чтобы вырваться из коронавирусной ловушки, нужно взглянуть на историю 1 13.07.2021, 15:22

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COVID-19 и доступ к вакцинам разделили мир.

В начале пандемии коронавируса Китай попытался изолировать Ухань, а затем быстро распространил локдаун на другие крупные города страны. Несмотря на то, что в Европе с 14 века в подобных ситуациях применяются карантинные ограничения, мало кто из европейцев думал, что граждан зрелых западных демократий можно убедить принять подобные ограничения в современном мире. Это казалось отголоском из темных веков, цитирует британское издание The Guardian сайт «Зеркало недели. Украина».

Великобритания решила придерживаться стратегии коллективного иммунитета в первые недели пандемии, позволяя вирусу распространяться среди населения, не вводя локдауны, чтобы предотвратить коллапс в больницах.

Позже мысли британских властей изменились. При отсутствии вакцин карантин был фактически единственным реалистичным вариантом. Несмотря на сопротивление, большинство людей все-таки поддержали введение карантина для собственной безопасности.

Но сейчас многие страны ослабили локдауны, в частности в Великобритании власть фактически позволила людям самостоятельно решать, когда носить маски, а когда идти на самоизоляцию.

Призыв «научиться жить с ковидом» делает людей частью философии морали, заставляя принимать решения относительно риска и ответственности перед согражданами.

Например в Австралии, где только 6% населения полностью завершили вакцинацию, власть не спешит резко смягчать ограничения. Жители Сиднея, Перта и Брисбена переносят очередной изнурительный раунд приказов «оставаться дома», пытаясь подавить рост случаев болезни, вызванный вариантом «Дельта».

Между тем в Новой Зеландии, где вакцинировано лишь 10% населения, больницы наблюдают приток младенцев с потенциально смертельным респираторным вирусом. Никто не уверен, что кроется за внезапным ростом случаев синцитиального вируса, но, вероятно, это стало «долгом за иммунитет» - когда люди не вырабатывают иммунитет к другим вирусам, из-за чего случаи болезни активно растут.

Это напоминание о том, как коронавирус и доступ к вакцинам разделили мир. Кроме того, это доказывает, что локдауны имеют собственное влияние на здоровье людей.

Фактически существует только один способ выхода из этой пандемии - коллективный иммунитет. Вопрос заключается в том, как достичь его как можно скорее, не разрушая экономику, и сведя при этом потери жизней к минимуму.

Следует ли полагаться на вакцины или продолжать применять комбинированные меры, и если да, можно ли позволить гражданам самостоятельно решать, когда соблюдать карантин?

Сто лет назад таких дилемм не возникало. Тогда фактически не было вакцин против вирусных заболеваний, и хотя в 1918 году ученые пытались разработать вакцину против испанского гриппа, их усилия оказались безуспешными. Отдавая приоритет экономике военного времени, людям пришлось искать собственные условия для жизни с вирусом, так как инфекция распространялась среди населения.

Даже когда появились возможности изготавливать вакцины против гриппа, как это было во время пандемий 1957 и 1968 годов, считалось, что существует небольшая возможность вовремя разработать вакцины против новых штаммов болезни. Власти подсчитали, что не более одной четверти населения будет заражено, и фактически позволили вирусам распространяться.

Сегодня потомки испанского гриппа и других пандемических вирусов продолжают циркулировать. Конечно, каждый сезон они мутируют, и вакцины приходится обновлять. Некоторые люди продолжают умирать от этих болезней, но в целом человечество научилось жить с этими угрозами, вирусы стали эндемичными.

Это конечная игра, которую большинство ученых предусматривают для COVID, отсюда и разговоры о «усилительных дозах вакцины» и повторные прививки для борьбы с мутациями.

Между тем, однако, учитывая неравномерность глобального распределения вакцин и перебоев в снабжении, потребность в социальном дистанцировании и карантине не исчезла. Особенно это касается стран с низким и средним уровнем дохода в Африке, Азии и Латинской Америке, где, несмотря на инициативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Covax, поставки вакцин гораздо меньше, чем нужно для достижения коллективного иммунитета путем вакцинации. Именно такие страны могут стать местом для активного распространения новых мутаций.

Проблема заключается в том, что пока вирус продолжает циркулировать, существует риск заразиться новым вариантом, устойчивым к вакцинам, и случайно завезти его в другую страну, что потенциально может подорвать эффективность программы вакцинации этой страны. Однако мир слишком долго осознавал этот фундаментальный биологический факт, резюмирует издание.

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