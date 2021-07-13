К оккупантам у белорусов никогда не было жалости 5 Telegram-канал «Лебяжий 97%»

13.07.2021, 16:28

12,652

О спирали Бруно и трусости Лукашенко.

Мимо Лебяжьего по выходным регулярно проезжали машины с прицепами, внутри которых везли проволочные заграждения. Парковали эти машины по ул. Саперов. Назначение этих заграждений — ограждать крысу Лукашенко от нас с вами, белорусов.

Появился этот тип заграждений в период Первой мировой войны. Получил название по имени создателя, «спираль Бруно». Принцип не изменился. Колючую проволоку наматывают на барабан, и потом разматывают спиралью, создавая на земле ограждение, которое затрудняет продвижение большого количества людей к охраняемому объекту.

На территории Беларуси такие заграждения впервые использовались кайзеровскими войсками в период Первой мировой войны. Спиралью Бруно кайзеровские войска защищали свои военные объекты от белорусов.

Во время Второй мировой войны на белорусскую землю пришли гитлеровские войска. И снова, с 1941 по 1944 военные объекты гитлеровцев и их окопы были защищены спиралью Бруно от белорусов. Ею же обносили концлагеря, в которых массово казнили евреев и белорусов.

В 2020 году лукашисты объявили войну белорусскому народу. И снова появилась спираль Бруно на минских улицах. Ею лукашситы защищают свои «стратегически важные объекты» от белорусов. Ею огораживают трусливую крысу от народа.

В следующий раз, когда увидите эти внедорожники с прицепами, внутри которых везут спираль Бруно, просто вспомните, что это оружие оккупантов. И относитесь к людям в этих машин именно так — как к оккупантам.

А к оккупантам у белорусов никогда не было жалости.

Telegram-канал «Лебяжий 97%»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».