В Тихом океане сфотографировали «стеклянного» осьминога 13.07.2021, 17:25

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Фото: Schmidtocean.org

Это редкий морской обитатель с прозрачной кожей, сквозь которую можно увидеть внутренние органы.

«Стеклянного» осьминога заметили сотрудники экспедиции американского Института океана Шмидта во время проведения исследовательских работ у архипелага Феникс, сообщает «Вокруг Света».

О существовании осьминогов с прозрачной кожей было известно с 1918 года, но они крайне мало изучены, поскольку обитают на большой глубине. Научное название этого вида — Vitreledonella richardi. Они обладают средними размерами: мантия — до 11 см, общая длина тела — до 45 см, масса — до 450 грамм.

Всё, что можно разглядеть сквозь прозрачное, как стекло, туловище — это пищеварительная система и внушительных размеров мозг. Осьминоги и Vitreledonella richardi в частности — умнейшие беспозвоночные на нашей планете. Их мозг способен анализировать, адаптироваться, запоминать и даже обучаться.

Экспедиция, организованная Институтом океана Шмидта, обследовала более 30 тыс. кв. км и совершила 21 глубоководное погружение. Помимо прозрачного осьминога, в кадр попала белая акула и краб, похищающий рыбу у своего собрата. Ученые также открыли новый вид кораллов — золотистый.

Острова Феникс — одна из крупнейших в мире коралловых экосистем. Они расположены в 2650 км к юго-западу от Гавайских, состоят из 8 атоллов и 2 подводных рифов. Принадлежат Республике Кирибати.

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