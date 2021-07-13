Клиенты «БСБ Банка»: Пришли выписки по счетам чужих людей! Это как? 4 13.07.2021, 20:37

9,044

Фото: архив Onliner

Версия банка.

Сегодня в «БСБ Банке» должна была быть рассылка выписок по счетам на электронную почту. Но что-то пошло не так. Как рассказывают читатели onliner.by, на почту выписки пришли, но совершенно чужих людей. Причем некоторым информация о незнакомых счетах пришла дважды.

— В 9:58 мне приходит стандартная ежемесячная выписка, она автоматом шлется, я ее обычно даже не открываю, но тут зачем-то открыла и не могу понять, почему у меня 0 на счету, — рассказывает читательница Катерина. — И только потом увидела, что это какой-то Виктор Вадимович.

Пишу им в чат на сайте: «Ребята, вы чужие выписки рассылаете». Они: «Извините, сейчас пришлем верную». Ну, я подивилась, что так легко относятся к распространению чужих персональных данных, будто бы подумаешь, ошиблись, что такого. Ну да ладно. Но приходит вторая выписка — и снова не моя. Уже какого-то Глеба Олеговича. Я обратилась в третий раз, но мне ничего не прислали.

Еще одному нашему читателю пришли выписки со счетов других людей. Кому-то Виктории Васильевны, а кому-то Раисы Михайловны.

— Письмо пришло не одно. У меня два, а у некоторых коллег даже три письма с разными фамилиями, — говорит наш читатель.

Аналогичная история у Юрия и его коллеги. Им тоже пришли выписки с других счетов.

— То есть мои данные мог так же увидеть другой человек? Ошибка в базе e-mail-адресов? — задается вопросом мужчина.

Что говорит банк?

— Действительно, в информационной системе банка наблюдалась некорректная работа. Она в том числе связана с новыми версиями программного обеспечения. Неполадки устранены сразу после обнаружения. Правление банка приносит свои извинения за данную ситуацию. Поскольку случай носит единичный характер, мы верим в то, что он не повлияет на наше взаимодействие с клиентами! — прокомментировал ситуацию председатель правления «БСБ Банка» Сергей Дубков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».