Белорусы сегодня вечером смогут увидеть редкое астрономическое явление 1 13.07.2021, 21:01

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иллюстрационное Фото

Венера, Марс и Луна окажутся очень близко друг к другу.

По данным НАСА, пишет blizko.by, если смотреть с Земли, Венера, Марс и Луна появятся на расстоянии лишь полградуса, или ширины пальца, друг от друга. Эта встреча небесных тел называется планетарным соединением. Конечно, это всего лишь иллюзия, потому что на самом деле планеты очень далеки друг от друга.

Большинство наблюдателей смогут увидеть три небесных тела вечером во вторник, 13 июля. Чтобы увидеть планетарное соединение, наблюдателям следует посмотреть на запад примерно через 45 мин. после захода солнца. Астрономическое явление можно будет увидеть до 14 июля, если будет ясное небо.

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