Найден способ быстро остановить размножение коронавируса 1 14.07.2021, 7:55

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Открытие совершили австралийские ученые.

Ученые Университета в Мельбурне (Австралия) использовали технологию редактирования генов CRISPR, чтобы успешно заблокировать передачу вируса SARS-CoV-2 в инфицированных клетках человека. О новом способе остановить размножение патогена сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications (перевод — lenta.ru ).

Для подавления репликации коронавируса исследователи применили фермент CRISPR-Cas13b, который связывается с определенными участками вирусной РНК и разрезает его. Они нацелили фермент на несколько РНК-молекул, кодирующих аминокислотные последовательности S-белка, связывающегося с рецепторами клетки-хозяина, и белки нуклеокапсида — вирусной оболочки. Исследователи добились подавления экспрессии генов (сайлесинга) на модели неживого вируса с эффективностью в 98 процентов.

Кроме того, оптимизированные CRISPR-Cas13b (crRNA) подавляли репликацию вируса в клетках млекопитающих, инфицированных SARS-CoV-2, включая альфа-вариант B.1.1.7. (британский штамм). Анализ показал, что мутации, затрагивающие один нуклеотид, не влияют на эффективность фермента подавлять предковые и мутировавшие штаммы SARS-CoV-2 в инфицированных клетках.

CRISPR-Cas9 представляет собой генетические «ножницы», которые используются бактериями в борьбе с вирусами. Обычно ученые с помощью этого инструмента изменяют нуклеотидную последовательность ДНК. Белок Cas9 разрезает двойную цепочку на определенном участке гена. Это место (сайт) определяет направляющая РНК (sgРНК), которая связывается со специфическим сайтом узнавания, указывая Cas9, где нужно произвести разрез. Если рядом с разрезом находится отрезок ДНК, то он автоматически встраивается в цепочку.

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