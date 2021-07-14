У нас все козыри на руках2
- 14.07.2021, 8:27
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Мы можем оставить режим без копейки в кармане, а потом наблюдать, как рассыплются все карательные структуры.
У нас все козыри на руках
Мы можем оставить режим без копейки в кармане, а потом наблюдать, как рассыплются все карательные структуры.
Телеграм-канал "Баста!" поделился мнением своего читателя о ситуации в Беларуси и возможностях белорусов:
"Нельзя недооценивать противника" — простая истина, известная каждому. И я к ней не единожды обращался, когда анализировал нашу борьбу. Все думал: в чем же так плешивый хорош, что мы упустили.
Ведь он престарелый маразматик, с шайкой друзей, которые в любой момент сами готовы вставить ему нож в спину. На встрече с восточным братом он буквально напоминал жалкого поскуливающего пса, а не политика.
Единственное, может, у него есть деньги, чтобы кормить себя и стайку прикорытных? Так это же наши налоги, как только мы выйдем в общенациональную стачку и экономика встанет — денежный поток синепалого быстро перекроется, а лукашизм рухнет, как карточный домик.
Продолжая анализировать и рассуждать, я понял, что у хунты нет ничего, что могло бы фундаментально мешать победе. Мы можем оставить Луку без копейки в кармане, а потом просто наблюдать, как его прихвостни один за другим будут пытаться переметнуться к нам за тарелку супа. И так рассыплются все карательные структуры...
И вдруг меня осенило. Главный наш враг сейчас — не престарелый диктатор. А мы сами.
А если выразиться точнее, наш страх и неуверенность в своих силах. Белорусы еще не успели осознать, насколько много мы можем сделать, насколько мощные у нас рычаги давления на режим.
Мы не верим в солидарность, не осознаем, насколько громким может быть наш голос.
Если знаешь в лицо врага, намного проще с ним бороться. Я советую каждому белорусу наконец-то осознать, что только мы можем покончить с режимом, и самое приятное — у нас все козыри на руках. Осталось только победить свой страх.
Свобода — наша главное и неотъемлемое право. Так давайте же отстоим его до конца!