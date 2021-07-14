У нас все козыри на руках 2 14.07.2021, 8:27

4,708

фото: reuters

Мы можем оставить режим без копейки в кармане, а потом наблюдать, как рассыплются все карательные структуры.

У нас все козыри на руках

Мы можем оставить режим без копейки в кармане, а потом наблюдать, как рассыплются все карательные структуры.

Телеграм-канал "Баста!" поделился мнением своего читателя о ситуации в Беларуси и возможностях белорусов:

"Нельзя недооценивать противника" — простая истина, известная каждому. И я к ней не единожды обращался, когда анализировал нашу борьбу. Все думал: в чем же так плешивый хорош, что мы упустили.

Ведь он престарелый маразматик, с шайкой друзей, которые в любой момент сами готовы вставить ему нож в спину. На встрече с восточным братом он буквально напоминал жалкого поскуливающего пса, а не политика.

Единственное, может, у него есть деньги, чтобы кормить себя и стайку прикорытных? Так это же наши налоги, как только мы выйдем в общенациональную стачку и экономика встанет — денежный поток синепалого быстро перекроется, а лукашизм рухнет, как карточный домик.

Продолжая анализировать и рассуждать, я понял, что у хунты нет ничего, что могло бы фундаментально мешать победе. Мы можем оставить Луку без копейки в кармане, а потом просто наблюдать, как его прихвостни один за другим будут пытаться переметнуться к нам за тарелку супа. И так рассыплются все карательные структуры...

И вдруг меня осенило. Главный наш враг сейчас — не престарелый диктатор. А мы сами.

А если выразиться точнее, наш страх и неуверенность в своих силах. Белорусы еще не успели осознать, насколько много мы можем сделать, насколько мощные у нас рычаги давления на режим.

Мы не верим в солидарность, не осознаем, насколько громким может быть наш голос.

Если знаешь в лицо врага, намного проще с ним бороться. Я советую каждому белорусу наконец-то осознать, что только мы можем покончить с режимом, и самое приятное — у нас все козыри на руках. Осталось только победить свой страх.

Свобода — наша главное и неотъемлемое право. Так давайте же отстоим его до конца!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.