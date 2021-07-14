«За эти деньги можно лет 30 платить коммуналку» 11 14.07.2021, 9:10

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Как белорусская семья три года жила в автономном доме.

Солнечные батареи, камин и своя скважина. Молодая пара построила автономный дом и три года не платила за «коммуналку». Вышло дорого. Паша и Оля рассказали Onliner о своем опыте. В тексте — история строительства, лайфхаки и советы для тех, кто мечтает об автономности, не зная, что это такое.

На жилье в Минске денег не было

Ребята переехали в Минск на учебу, снимали однушку, а когда встал вопрос о покупке своего жилья, поняли: на столицу денег не хватает, нужны другие варианты.

— Это был 2013 год, тогда квартиры в Минске стоили бешеных денег: однушки выставляли по $65 тыс., а у нас было чуть больше $30 тыс. Кредит не рассматривали, хотели обойтись без долгов, но купить за эту сумму квартиру было просто невозможно. И в то время на глаза стали попадаться яркие вывески вроде «Каркасный дом под ключ за $26 тыс.». Конечно, мы купились! Смотрели и представляли, что это наш будущий дом. Как выяснилось уже с опытом, рекламные проспекты привирают: вместо каркасного дома с отделкой мы получили голую «коробку» в поле, — рассказывает Оля.

$200 за 12 соток прямо у леса

Но обо всем по порядку. Идея с домом требовала новых усилий, в частности, на поиск участка. Так как денег на него у пары не было, пожертвовали очередью в Минске и получили землю в качестве нуждающихся:

— Иллюзий о том, что наша очередь подойдет в ближайшие годы, не было, поэтому решиться на участок было несложно. Другой вопрос — как его выбрать? Присматривались к логойскому направлению, но в то время эта локация уже была популярна, земля стоила дорого, а в сельсовете сказали, что таких, как мы, у них много, — вспоминает хозяин.

Ребята катались вокруг Минска, но, когда приехали на фестиваль в Раков, поняли — это оно: холмистый ландшафт, зелень, уютный городок. Все как и хотели.

— Местный житель рассказал, что в соседней деревне 150 участков нарезают. Паша сразу поехал в сельсовет и уже без какого-либо смущения заявил, что настроен получить здесь землю — какие нужно документы предоставить?

Настойчивость сработала: нас записали в очередь, а через полгода пригласили смотреть участки.

— В то время это было чистое поле: трава по пояс, ни дорог, ни других коммуникаций. На глаз прикинули границы, походили, примерились — понравилось. В итоге за 12 соток у леса отдали примерно $200 (на оформление, документы и прочее). К слову, сегодня здесь участок по очереди уже не взять, земля продается только через аукцион, максимум — выделяется многодетным.

$26 тысяч за закрытую «коробку» на 96 «квадратов»

В сельсовете семейной паре пообещали, что электричество, водопровод и дороги к новой застройке скоро проведут. Новость порадовала, и ребята принялись строиться, чтобы к тому моменту закончить ремонт и сразу вселиться.

— Обратились в компанию, выбрали проект, менеджер расписал все так, что якобы уже через несколько месяцев у нас на участке будет дом в формате «въехал и живи». Ну а мы же не разбирались тогда, доверились.

Чтобы достать до воды, пришлось рыть скважину за $3 тысячи

Каркасник площадью 96 квадратных метров обошелся семье в $26 тыс. За эти деньги застройщик возвел стены, пол, окна и крышу. Над разводкой канализации, установкой отопления и отделкой ребята работали сами. На первом уровне дома гостиная, объединенная с кухней, небольшой кабинет-бойлерная и санузел; на втором — спальня, детская и еще один кабинет. Из неудачных решений признают отказ от второго санузла на втором этаже (его променяли на кабинет), да и вообще со временем пришло понимание, что лучше строить дом в один этаж.

— Как только получили свою «коробку», занялись коммуникациями. Водопровод нам все еще не проводили, поэтому начали рыть скважину — тут и пошли первые сюрпризы: в нашей местности вода глубоко, поэтому только за дыру в земле отдали около $3 тыс., вот вам и бесплатный участок, — делится Паша.

Неожиданная трата сильно ударила по бюджету, и к моменту выбора типа отопления деньги уже заканчивались. Вариантов представлялось немного: газа на тот момент в деревне еще не было, электричество тоже не провели, поэтому семья решила отапливать дом камином с водяным контуром. Но на работы по установке отопления в доме денег в семейном бюджете уже не осталось — пришлось выкручиваться.

— Что было делать: нашли хороших ребят, которые занимаются каминами и отоплением, и признались: денег нет, но в доме отопление должно быть.

Они предложили вариант: делать самому.

В итоге купили у них материалы и услугу «шеф-монтаж». Что это такое? Они привозят трубы, к примеру, для канализации, раскладывают, как все должно лежать, и показывают, как соединять. Сами уезжают, а я делаю. В финале проверяют, все ли правильно. Пришлось попотеть, но экономия была почти в 2 раза. Работы под ключ по отоплению, канализации и водоснабжению обошлись бы нам в районе $4 тыс., так отдали меньше $2,5 тыс.

К слову, системой отопления ребята очень довольны. Камин с водяным контуром прекрасно греет все 96 «квадратов», а еще и добавляет романтики загородным вечерам. За зимний отопительный сезон на дрова у семьи уходит примерно 250 рублей.

Паша признается: до этого о стройке не знал ничего. От слова совсем. Но со временем увлекся:

— Когда строители попросили сложить квадратик из кирпичей под дымоход, спросил: «А как?» Уже после вместе смеялись.

В тот момент ребята были уверены, что дом я никогда не дострою.

Но по ходу втянулся в процесс, даже понравилось. Обычно целый день за компом, а сюда приезжаешь зимним вечерком, зажигаешь фонарик, фитинги с паклей крутишь — романтика. Это как Lego для взрослых, когда вошел во вкус, очень занимательно. Однако советую стройку тем, у кого есть на это время и вдохновение, иначе будет тяжко.

К слову, Пашу стройка вдохновила серьезно. Потом он сам собрал террасу, построил детский комплекс, навес под авто, сейчас в проекте сарай и пристройка. Всему учится по YouTube, там же делится и своим опытом.

«Мы не хотели строить автономный дом»

Дом стоял, ремонт шел полным ходом, а с электричеством в поселке дело не шло. Пара обратилась в сельсовет, но там развели руками:

— Мы не хотели строить автономный дом, это решение за нас приняли в Воложинском райисполкоме.

Сказали что-то вроде «Денег нет, но вы держитесь».

И тогда мы подумали, как еще можно добыть электричество, может, поставить солнечные панели? Все-таки дом почти готов, жаль платить еще несколько лет за аренду съемного жилья по $250 в месяц, — рассказывает Павел.

Так пришлось выложить более $5,5 тыс. на автономную станцию. В комплект входили солнечные батареи, аккумуляторы, солнечный контроллер, инвертор и бензиновый генератор, который запускается тогда, когда нет солнца. В итоге дом стал практически полностью автономным, три года пара не платила за коммуникации, лишь за вывоз мусора (3 рубля в месяц) и дрова для камина (примерно 50 рублей в холодный период). Ну и за бензин, когда не было солнца.

— Многие у нас просили совета про автономный дом, чтобы сэкономить на «коммуналке». Так вот, ребята, не выйдет. Если разделить стоимость установки ($5,5 тыс.) на сумму из среднего счета за электричество, то получается несколько десятков лет окупаемости, — делится Павел.

— С другой стороны, если бы мы остались на съемной квартире и все это время платили аренду, то потратили бы примерно те же деньги. Вышло то на то.

Вся жизнь завязана на солнце, которого мало

— Для круглогодичной жизни это вообще неприменимо, и я никому не советую, — делится впечатлениями Оля. — Ты слишком сильно зависишь от солнца: пылесосишь, стираешь, только когда оно есть, а в наших широтах с этим не все хорошо.

Так и было, смотришь в окно: «О, солнце, бегом стирать!» Это быстро утомляет.

Мало того, три года мы стирали только холодной водой, потому что мощностей не хватало, о посудомоечной машине или пылесосе и мыслить не могли. Зимой солнца вообще нет, и аккумуляторы заряжаются вовсе бензиновым генератором, что ставит даже экологическое преимущество под большой вопрос.

На мой взгляд, автономность хороша, если задача — приехать в выходные на дачу или хутор, зажечь пару лампочек, подзарядить мобильный. Для этого вполне подойдет небольшая установка за $200—500. Недорого, выгодно, просто. Для постоянной жизни — нет. Только если вы идейный и имеете кучу денег, чтобы поставить очень мощную станцию.

Если что-то ломается, помощи не жди

Но еще страшнее оказались поломки. Если мы привыкли звонить в аварийку, как только гаснет свет, то при владении автономным домом тебе не поможет никто. Это твоя проблема, и тебе ее решать:

— Ты за все отвечаешь сам. Если в морозы не завелся бензиновый генератор, несешь в дом и отогреваешь, как котенка. Если ломается инвертор — варианта два: покупаешь новый или ремонтируешь. Так как у нас был российский, его надо было отправлять в Москву и ждать две недели, пока починят. И таких нюансов полно. Да, компании дают какую-то гарантию на автономную станцию, но ЧП может случиться и после истечения гарантийного срока. Это, в общем, у нас и произошло.

Несколько лет установка справлялась с нагрузкой, но в третью зиму сдалась. Возможно, из-за большого цикла зарядки-разрядки сначала пали аккумуляторы, финальным аккордом послужил сгоревший инвертор.

— Нам очень повезло, что случилось это за две недели до подключения поселка к сетям. Уже тогда ставили столбы, проводили электричество, и мы решили не вкладываться в ремонт оборудования, а просто завершить эту эпопею. Лучшее решение! Стационарное электричество — это классно! Мы тут же купили посудомойку, — делится Оля.

Как жить в каркаснике

Если возвращаться к дому, то к технологии строительства у пары вопросов нет, другое дело — сборка:

— Все спрашивают, как жить в каркаснике? Хорошо, если его нормально собрали. К сожалению, основные «косяки» возникают именно по этой причине. Так, к примеру, нам положили рулонный утеплитель и сделали это очень плохо. Из всех стен сквозило, Паша привез тепловизор — сплошные дыры. Компания кормила завтраками до тех пор, пока мы не обратились к журналистам. Тут строители сразу объявились, вскрыли стены и до конца зимы переделывали, — рассказывает Оля.

— Вывод: не используйте рулонный утеплитель и контролируйте процесс.

По опыту ребят самое главное — до стройки разобраться в технологии и нюансах. Это поможет избежать множества ошибок, которые исправлять потом бывает сложно:

— В любой технологии, где есть деревянные лаги, существуют подводные камни. К примеру, дерево очень хорошо передает вибрации. Мы это узнали только тогда, когда запустили стиральную машинку и стены затряслись. Решить это можно было небольшой стяжкой на полу, но мы не знали. Менеджер ведь об этом не рассказывает.

Поэтому мой совет: до стройки читать все форумы, смотреть ролики, просить знакомых делиться опытом, не бояться искать совета.

Сейчас ребята ведут страничку в Instagram, они создали и собственную группу в Facebook, где люди рассказывают о своих проблемах в стройке, помогают друг другу советами, делятся интересными решениями, контактами мастеров. В комьюнити «Хата з краю» уже более 600 человек:

— Когда мы строили дом, не было принято упоминать о своих «косяках». Единственное, что ты мог сделать, если ошибся, страдать и молчать. Неудобно ведь признать свои неудачи. Мы же решили поступать иначе: наоборот, рассказывать людям про свой опыт набивания шишек, чтобы кто-то смог научиться не на своих, а на чужих ошибках, — делится Паша идеей сообщества. — И знаете, сработало! Оказалось, главное — отправить проблему в «космос», и решение подскажут. На сегодня в группе уже более 600 человек, все советуются, вместе находят решения, обсуждают вопросы. У многих, кто заехал в свой дом, появятся те или иные проблемы, но выход есть всегда. Главное — не молчать. Напишите, и вам обязательно помогут.

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