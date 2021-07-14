Как белорусу привиться европейской вакциной 1 14.07.2021, 16:33

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Даже с туристической визой.

Привиться иностранцу (белорусу, украинцу, россиянину …) по паспорту в Приграничном Евросоюзе с любой визой можно в Польше, в Литве по отзывам лишь с национальной визой D. В статье мы опишем опыт из Польши. Тем более даже на остановках в Варшаве на русском и белорусском языке интуристов приглашают на бесплатную вакцинацию, пишет сайт euroby.info.

Что дает вакцинация сделанная в Евросоюзе?

Укрепляет организм. Каким бы Вы не были здоровым человеком, нет никакой гарантии, что через минуту на Вас не упадет счастье. Обезопасить себя можно попытаться старославянскими молитвами либо новыми методами в виде вакцин - позволяющим сегодня человеку не умирать от вирусов еще в детском возрасте.

Путешествие по миру без карантина и без тестов. Пройденный полный курс вакцинации от коронавируса в Евросоюзе позволяет человеку получить ковидный-паспорт, с которым после пересечения границы ЕС не нужно сдавать тестов-ПЦР или сидеть на карантине (Внимание! Вакцины ЕС освобождают от карантина в ЕС, но не в Беларуси). Кроме этого большинство стран мира стремятся стать цивилизованными и жить в достатке, а поэтому берут пример со стран цивилизованных и зажиточных, и поэтому привлекают к себе туристов богатых с этих самых цивилизованных стран, а не из Ирака и подобных. Многие страны вслед за Евросоюзом признают те же вакцины и позволяют приезжать к себе без карантина.

Какие вакцины признаны в Евросоюзе.

Каждый человек уникален и даже Советская толпа состоит из индивидуумов, которых просто смешивают, чтобы с кресла вождя наблюдалась лишь одна безликая людская масса. Вакцинация прекрасно доказывает уникальность человека. Каждый организм по разному реагирует и переносит прививку.

Вакцина Janssen (Johnson&Johnson) - самый быстрый вариант получить ковидный-паспорт. Это единственная вакцина, полный курс вакцинации которой составляет лишь одна прививка.

Вакцина Pfizer BioNTech, Oxford AstraZeneca и Moderna – их полный курс вакцинации требует два укола, причем второй делается спустя месяц и более.

Прививка иностранца при наличии PESEL

С июня 2021 получить PESEL можно без прописки в Польше, но это все равно процедура бюрократичная и если Вы обычный турист, то лучше в нее не лезть. PESEL предусмотрен для иностранных лиц, которым нужно решать вопросы в местных органах власти (налоговая, получение ВНЖ…).

Если у иностранца в Польше есть PESEL (местный идентификационный номер), то проблем с вакцинацией нет. Все лица с PESEL получают автоматическое направление на бесплатную прививку от коронавируса и в этом случае достаточно лишь записаться в любой прививочный центр либо придти по живой очереди на укол (учтите, что многие медцентры не практикуют старых очередей, обычно все по предварительной записи).

Для тех, кто недавно получил PESEL, направление может не быть несколько недель.

Вакцинация в Польше иностранца по паспорту.

Для того, чтобы попасть на прививку для пациента должно быть выставлено электронное направление на укол (e-skierowanie).

Для интуриста без PESEL в Польше существует два варианта привиться от коронавируса, в обоих случаях понадобиться действующий паспорт:

бесплатный - нужно идти в прививочный пункт и рассчитывать на удачу. Периодически в Польше устраивают массовые прививочные компании (обычно это происходит по выходным в популярных для отдыха местах) и прививают всех, выставляя бесплатно направления на укол даже для обратившихся к ним интуристов прямо на месте,

платный, 100% вариант - сначала следует обратиться к польскому врачу / lekarz POZ, который выпишет направление на прививку и затем записываться на прививку в любое место. Попасть к врачу можно в поликлинике / przychodnia либо через онлайн-визит в Интернете. Если иностранец не имеет местной польской страховки (туристическая страховка прививку не охватывает), то за визит к доктору придется платить. Обычно врач берет не более 100 злотых (26$). Можно попытаться получить направление и бесплатно в госполиклиниках (NFZ), но успех зависит от настроения и желания врача принимать такого пациента без местной страховки.

Вакцинация иностранцев в Польше бесплатная. Максимум, за что можно заплатить в Польше, это за визит к врачу, чтобы получить от него направление на прививку (когда нет PESEL). Сама же процедура вакцинации бесплатна.

Записаться на прививку, когда уже выставлено направление на укол, можно либо по телефону в Польше 989 либо записываясь в конкретный медцентр. Вас не имеют право направить на вакцину, которой Вы не желаете. Каждый сам решает, какую вакцину колоть.

Ковидный-паспорт

Вот так выглядит европейский ковидный паспорт в бумажном виде. Рекомендуем сохранить его к себе на телефон (главное это QR-код).

После полного курса вакцинации (в случае с Janssen это в тот же самый день, когда делают прививку) сообщите, что хотите получить подтверждение пройденной вакцинации. Вам сразу (иногда через 15 мунут либо на следующий день) выдадут документ с QR кодом, благодаря которому Вы сможете приезжать в Евросоюз без карантина и пользоваться другими привилегиями (к примеру, посещать массовые культурные мероприятия).

Срок действия ковидного паспорта 1 год.

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