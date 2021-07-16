Байден и Меркель подписали Вашингтонскую декларацию о масштабном сотрудничестве

Байден и Меркель подписали Вашингтонскую декларацию о масштабном сотрудничестве1
- 16.07.2021, 8:11
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Взаимодействие будет строиться на принципах демократии и при поддержке гражданского общества и независимых СМИ.
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель подписали Вашингтонскую декларацию. Она устанавливает стратегические приоритеты для взаимодействия стран.
Документ обнародовала пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что стороны подтверждают свою приверженность тесному двустороннему сотрудничеству по "содействию миру, безопасности и процветанию во всем мире".
Подчеркивается, что взаимодействие будет строиться на принципах демократии, верховенства права, прозрачности, эффективного управления, поддержке гражданского общества и независимости СМИ.
«По всему земному шару все страны должны иметь свободу для определения собственного будущего, свободного от вмешательства извне, принуждения или господства со стороны внешних сил», - говорится в документе.
Кроме того, Вашингтон и Берлин будет противостоять попыткам распределения мира на зоны влияния, территориальной аннексии, транснациональных репрессий, использования энергоснабжения в качестве оружия.
«Мы подчеркиваем необходимость развития наших альянсов и партнерских отношений для ответа на будущие вызовы, в том числе киберугрозы, энергетической безопасности, дезинформацию, коррупцию, отступление от демократии и вмешательства в наши выборы», - отмечается в декларации.
Отдельно отмечается, что с целью взаимодействия в экономической сфере стороны согласились установить Американо-немецкий экономический диалог.
15 июля в Вашингтоне прошла встреча Ангелы Меркель и Джо Байдена.