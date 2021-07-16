В России четвертый день подряд зафиксировали рекорд смертей от COVID-19 11 16.07.2021, 12:33

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Кроме Москвы и Петербурга, шокирующая ситуация сложилась в еще пяти регионах.

За последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 в России умерло 799 человек, что стало новым рекордом с начала пандемии. По данным оперативного штаба, исторический максимум смертей за одни сутки фиксируется в России четвертый день подряд. В предыдущие три дня от COVID-19 умерло 780, 786 и 791 человек соответственно, сообщает РБК.

Начиная с 6 июля в России ежедневно умирает более 700 заболевших COVID-19. При этом в крупнейших городах страны — Москве и Санкт-Петербурге — в течение последних трех недель умирает более чем по 100 человек в сутки. За последний день в Москве от COVID-19 скончалось 105 человек, в Петербурге — 101. Однако рекордные показатели смертности последних дней обеспечил прирост числа смертей в провинции — смертность от болезни и в Петербурге, и в Москве остается заметно ниже достигнутых в конце июня максимумов (28 июня в столице скончалось 124 человека, а в Санкт-Петербурге 29 июня — 119 человек).

За последние сутки наибольшее (за исключением Москвы и Петербурга) число смертей от COVID-19 зафиксировали в следующих регионах России:

Иркутская область — 36 (рекорд с начала пандемии);

Нижегородская область — 28;

Краснодарский край — 25;

Воронежская область — 24;

Тюменская область — 22;

Общее число жертв COVID-19 с начала пандемии федеральный оперативный штаб оценивает в 146 868. Однако, по данным Росстата, уже к концу мая 2021 года скончались более 289 тыс. человек с коронавирусом. Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики статистического ведомства. Росстат учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.

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