Почему цены на продовольствие будут расти 16.07.2021, 15:49

Инфляция стартовала еще до пандемии.

Когда весной 2021 года ФАО (продовольственная организация ООН) принялась бить тревогу насчет того, что глобальные цены на продовольствие рванули вверх, никто этому не удивился. Во-первых, фондовые рынки уже несколько месяцев периодически потряхивало — из-за сои, кукурузы, растительных масел, свинины и т.п. Во-вторых, опыт эпидемий прошлого учит: после чумы или холеры всегда наступал если не голод, то хотя бы дефицит отдельных продуктов питания. Увы, эти два непреложных факта не снимают вопроса, почему продовольствие дорожает и как долго оно собирается дорожать в дальнейшем.

Чтобы ответить на него, Office Life публикует ключевые фрагменты статьи «Четыре факта о резком росте потребительских цен на продовольствие» экспертов МВФ Кристиана Богманса, Андреа Пескатории и Эрвина Прифти из блога этой почтенной организации. Мнение сотрудников-блогеров не является официальной позицией МВФ, однако все равно не может не привлечь внимания. Нас интересуют прежде всего анализ (факторы, влияющие на удорожание) и прогноз (как долго это будет длиться). Тем более сами авторы бьют тревогу: «Последние данные демонстрируют умеренную инфляцию потребительских цен на продукты питания во всем мире, но... это может измениться в ближайшие месяцы... Развивающиеся рынки и страны с низким уровнем дохода более уязвимы к шокам цен на продовольствие». Ох, эти бы слова да богу ценообразования в уши. Или богу пищепрома?

Факт № 1. Продовольственная инфляция стартовала еще до пандемии

Рост инфляции потребительских цен на продовольствие предшествовал пандемии. Летом 2018 года Китай оказался охвачен вспышкой африканской чумы свиней (АЧС), уничтожившей большую часть свиного поголовья КНР, которое составляло более 50% мирового. Цены на свинину в Китае к середине 2019 года достигли небывалого максимума, создав волновой эффект в ценообразовании на свинину и иные животные белки в других регионах мира. Это усугубилось введением КНР импортных тарифов на американские свинину и соевые бобы во время американо-китайского торгового спора.

Факт № 2. Ранние карантинные меры и сбои в цепочке поставок сделали рост цен на продовольствие резким

В начале пандемии перебои в цепочке поставок продовольствия, переход от продовольственных услуг (HoReCa) к продуктовому ретейлу и накопление потребительских запасов (в сочетании с резким повышением курса доллара США) привели к росту индексов потребительских цен на продовольствие во многих странах — пик потребительской продовольственной инфляции пришелся на апрель 2020 года, — даже несмотря на то, что цены производителей первичных товаров, включая продовольственное сырье и энергоносители, резко снижались из-за нарушения спроса... Однако к началу лета 2020 года потребительские цены на продовольствие упали, что привело к снижению продовольственной инфляции во многих странах.

Факт № 3: стремительно растущие транспортные расходы

Ставки морских грузовых перевозок, измеряемые Балтийским сухим индексом (BDI, индекс судоходства и торговли лондонской Baltic Exchange, показатель стоимости доставки грузов. — Прим. ред.), выросли примерно в 2-3 раза за последние 12 месяцев, в то время как более высокие цены на бензин и нехватка водителей грузовиков в некоторых регионах приводят к росту стоимости услуг автотранспорта. Более высокие транспортные расходы в конечном итоге приведут к росту потребительской продовольственной инфляции.

Факт № 4. Мировые цены производителей продовольствия достигли многолетних максимумов

За недавним ростом цен производителей стоят три основных фактора:

1. Спрос на основные продукты питания как для потребления человеком, так и для кормления животных остается высоким, особенно со стороны Китая, поскольку страны накапливают запасы продовольствия из-за связанных с пандемией опасений по поводу продовольственной безопасности.

2. Недавний визит Ла-Ниньи (2020-2021 годы) — глобального погодного явления, повторяющегося каждые несколько лет, — привел к засушливой погоде в ключевых странах — экспортерах продовольствия: Аргентине, Бразилии, России, Украине, США... Урожаи и прогнозы не оправдали ожиданий. По мере того как спрос опережал предложение, коэффициенты использования запасов в США и в мире — показатель тесноты рынка — достигли многолетних минимумов для некоторых основных продуктов.

3. Высокий спрос на биотопливо увеличил спекулятивный спрос со стороны некоммерческих трейдеров, и экспортные ограничения стали дополнительными факторами, поддерживающими мировые цены производителей.

Прогноз

...Вполне вероятно, что инфляция потребительских цен на продовольствие снова возрастет в оставшейся части 2021 года и 2022-м... Недавний резкий рост мировых цен на продовольствие уже начал медленно подпитывать внутренние потребительские цены в некоторых регионах, поскольку розничные торговцы, неспособные поглотить растущие издержки, передают повышение цен потребителям... Ожидается, что мировые цены на продовольствие вырастут примерно на 25% в 2021 году (по сравнению с 2020 годом) и стабилизируются в 2022-м. 20% роста (13% в первый год и 7% во второй) будет означать увеличение инфляции потребительских цен на продовольствие примерно на 3,2 п.п. и 1,75 п.п. в среднем в 2021 и 2022 годах соответственно. Более высокие ставки фрахта могут добавить еще 1 п.п. к глобальной потребительской продовольственной инфляции.

...Потребители на развивающихся рынках могут столкнуться с еще более высоким ростом из-за более высокой зависимости от импорта... Переход от цен производителей к потребительским ценам также имеет тенденцию к увеличению для развивающихся рынков. Для стран с низким уровнем дохода, борющихся с пандемией, последствия продовольственной инфляции могут стать крайне тяжелыми и привести к откату в борьбе с голодом.

Развивающиеся рынки и страны с низким уровнем дохода также более уязвимы к шокам цен на продовольствие, поскольку потребители в этих странах обычно тратят относительно большую часть своих доходов на продовольствие. Наконец, для развивающихся рынков и развивающихся экономик дополнительным фактором риска является обесценивание валюты по отношению к доллару США — например, из-за падения экспортных и туристических доходов и чистого оттока капитала. Поскольку большинство продовольственных товаров торгуется в долларах США, в странах с более слабой валютой расходы на импорт продовольствия увеличиваются.

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