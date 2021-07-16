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Xiaomi впервые вышла на второе место по продажам смартфонов, обогнав Apple

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  • 16.07.2021, 18:11
Xiaomi впервые вышла на второе место по продажам смартфонов, обогнав Apple

Первый смартфон компания Xiaomi выпустила в 2011 году.

Во втором квартале 2021 года китайские смартфоны Xiaomi впервые вышли на второе место по продажам в мире, увеличив поставки на 12%, по сравнению с первым кварталом. Об этом говорится в отчете Canalys, опубликованном 15 июля.

"Xiaomi быстро развивает свой зарубежный бизнес. Его поставки увеличились более чем на 300% в Латинской Америке, на 150% – в Африке и на 50% – в Западной Европе", – сказал менеджер Canalys по исследованиям Бен Стэнтон.

По его словам, китайский производитель гаджетов трансформирует свою бизнес-модель из претендента в действующего оператора с помощью консолидации торговых партнеров и тщательного управления акциями на открытом рынке.

"Однако он по-прежнему в значительной степени ориентирован на массовый рынок, и по сравнению с Samsung и Apple средняя цена смартфонов Xiaomi ниже примерно на 40% и 75% соответственно", – отметил эксперт.

Первое место на мировом рынке смартфонов занимает Samsung с долей 19%, на втором месте – Xiaomi с 17%, на третьем Apple с 14%.

В официальном Twitter Xiaomi 15 июля заявили, что выход на второе место по объему продаж смартфонов в мире был достигнут благодаря "фанатам Mi".

"Мы поднялись еще на одну позицию! Теперь мы являемся вторым по величине брендом смартфонов в мире по объемам поставок", – отметили в твите.

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