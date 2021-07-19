Подорожает ли доллар в отпускную пору? 19.07.2021, 7:50

Покупать валюту лучше уже сейчас.

За ушедший месяц были приняты два пакета санкций против белорусских властей, но на курсе доллара и евро это практически не сказалось. С какими факторами сильнее связаны девальвация или укрепление белорусского рубля? Что будет с национальной валютой в ближайший месяц?

На эти вопросы газете «Белорусы и рынок» ответил старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб

В июне и, надо полагать, в июле тоже, белорусы продолжили скупать валюту. Кроме того, еще активнее они забирали свои сбережения из банков. Тем не менее два этих фактора, дополненные санкционной повесткой, не привели к серьезному ослаблению белорусского рубля. И если 9 июля он достиг локального максимума, добравшись до отметки 2,5921, то затем пошел откат.

Какие же факторы сказывались на курсе национальной валюты?

«С середины июня до середины июля (разговор состоялся 15 июля. — Прим.) евро подешевел к доллару на 2,5 %, до 1,184. Второй заметный внешний фактор — девальвация российского рубля. За прошедший месяц доллар в РФ вырос на 3,2 %, до 74,1, а евро — на 0,7 %, до 87,7. В результате к белорусскому рублю доллар подорожал, а евро и российский рубль подешевели: доллар вырос на 2,32 %, до 2,5442, евро снизился на 0,2 %, до 3,0113, рубль РФ — на 0,88 %, до 3,4317. В итоге валютная корзина за истекший месяц выросла на 0,21 %, что свидетельствует, с одной стороны, о снижении белорусского рубля, с другой — о том, что оно было довольно скромным. И более-менее существенное подорожание доллара — это следствие подорожания американской валюты во всем мире, а не сильное падение белорусской валюты», — считает эксперт.

По его мнению, столь скромное снижение курса белорусского рубля к валютной корзине свидетельствует о том, что секторальные санкции еще не оказывают давления на белорусский рубль.

Аналитик считает, что в июле и августе сильного всплеска по покупке валюты населением ожидать не стоит, и сильного давления на курс это не окажет: «Если в апреле белорусы купили на чистой основе (покупка минус продажа) 123 млн долларов, то в июне — на 31 млн. Можно предположить, что у населения просто закончились свободные рубли: на фоне подскочившей инфляции людям, в большей своей массе, не на что приобретать валюту».

По мнению Вадима Иосуба, санкции, в том числе и в отношении трех крупнейших банков страны, также не окажут заметного влияния на курс до середины августа: «Дело в том, что уже с августа 2020 года белорусские банки перестали брать взаймы на Западе. Последнее крупное размещение облигаций датировано июнем прошлого года. После выборов европейские финансовые рынки были для белорусов де-факто закрыты. Так что введенные в отношении Беларусбанка, Белинвестбанка и Белагропромбанка санкции просто-напросто закрепили сложившееся статус-кво».

Чего же ждать белорусам, в отпускную пору не так пристально следящими за новостями с валютного рынка? Не удивятся ли они, придя к обменникам в середине августа?

«В сложившихся условиях на ближайший месяц наиболее важными факторами по-прежнему будут внешние. При этом дальнейший рост курса американского доллара к другим мировым валютам весьма вероятен. В этой ситуации к середине августа доллар может подорожать до 2,60, евро останется около 3,01, а российский рубль снизится до 3,4 за 100 рублей», — дал прогноз Вадим Иосуб.

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