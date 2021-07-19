В «ЛНР» острый дефицит питьевой воды 1 19.07.2021, 21:50

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Российские оккупанты критически ограничили поставки питьевой воды населению.

На временно оккупированной территории Луганской области зафиксировали острый дефицит питьевой воды. Оккупанты критически ограничили поставки питьевой воды населению ОРЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство реинтеграции оккупированных территорий.

Как рассказали в министерстве, в оккупированном Хрустальном питьевую воду подают 1-2 раза в неделю или через день, в зависимости от района города. А на территории населенных пунктов Голубовское, Донецкое, Кировск - подача питьевой воды происходит только раз в неделю. В оккупированной Кадиевке питьевую воду подают частично раз в 2-3 дня.

"На территории г. Алчевск, где наблюдается один из наиболее загрязненных показателей питьевой воды, заявленное водоснабжение через день, однако, по имеющейся информации, оно отсутствует по несколько суток подряд", - добавили в Минреинтеграции.

Министерство подчеркивает, что аномальная жара может катастрофически ухудшить качество воды в ОРЛО, так как неравномерная подача приводит к застою, возникновению бактерий и распространения инфекций среди населения.

"Оккупационные режимы РФ продолжают дерзко нарушать все нормы международного и международного гуманитарного права, пренебрегают обеспечением базовых потребностей людей и, по сути, осуществляют геноцид", - заявили в министерстве.

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