Ученые рассказали, что будет, если Луна приблизится к Земле в два раза 5 20.07.2021, 9:19

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Отличным примером в данной ситуации может стать Юпитер вместе с его спутником Ио.

Луна играет очень важную роль в существовании нашей планеты. Она способна отражать не только солнечный свет, но еще и влиять на гравитацию Земли. Больше всего спутник влияет на приливы и отливы, которые наблюдаются в мировом океане. В том случае, если бы Луна приблизилась к нашей планете в два раза, то это спровоцировало бы увеличение высоты приливов практически в восемь раз.

Об этом сообщает Live Science (перевод — planetanovosti.com).

Приближение спутника станет причиной того, что часть островов будут скрываться под водой значительную часть времени. Кроме того, люди не смогут жить в непосредственной близости от океана, ведь берег будет постоянно заливать водой. Но это далеко не единственное влияние, которое может оказать Луна на Землю.

Если бы спутник приблизился бы ближе к нашей планете, то это бы спровоцировало эффект очень сильного удара молотом по гонгу. От Земли бы отбились энергетические волны из-за того, что произошло бы резкое увеличение гравитации Луны.

Отличным примером в данной ситуации может стать Юпитер вместе с его спутником Ио. На этом спутнике наблюдается самая сильная вулканическая активность во всей Солнечной системе. Причиной этого является воздействие гравитационного притяжения непосредственно самого Юпитера, а также еще двух его спутников. Земля может оказаться в точно такой же ситуации, если расстояние до Луны сократится в два раза.

К другим последствиям приближения Луны можно отнести замедление вращения планеты, резкий прогиб коры, регулярные землетрясения и вулканическую активность, увеличение длительности дня и ночи, более частые солнечные затмения. Если бы Луна двигалась к нашей планете по некой спирали, то это привело бы к постепенным изменениям и все живое на Земле смогло бы приспособиться к новым условиям жизни.

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