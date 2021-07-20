МОК впервые в истории изменил олимпийский девиз 20.07.2021, 12:12

Решение приняли единогласно.

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил изменение девиза Олимпийских игр, сообщили «РИА Новости».

Ранее девизом игр было «Быстрее, выше, сильнее». Решением комитета в прежний девиз добавили одно слово: «Быстрее, выше, сильнее – вместе» (на лат. Citius, altius, fortius — communis).

Решение на сессии МОК в Токио приняли единогласно.

Идею изменить девиз Олимпийских игр предложил глава МОК Томас Бах.

Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был предложен основателем современных Олимпийских игр Пьером де Кубертеном и утвержден в 1894 г. Придумал девиз французский священник Анри Дидон, который помогал Кубертену в возрождении игр.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса их перенесли с лета 2020 на 2021 г. Игры должны стать самыми масштабными по числу видов спорта и по категориям – 33 и 339 соответственно. На соревнования не пустят болельщиков из-за рубежа. Большинство игр пройдут без зрителей.

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