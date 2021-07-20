В России заявили об угрозе пустых полок в магазинах 2 20.07.2021, 13:18

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Торговые сети предупредили власти.

Законопроект об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки создает риски сокращение ассортимента и дефицита товаров.

Об этом говорится в письме, которое Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направили главе Минприроды Александру Козлову.

Две ассоциации, куда входят крупные торговые сети, в том числе «Магнит», X5 Group, «Лента», а также онлайн-ритейлеры Wildberries, «Утконос» и Ozon бьют тревогу из-за требования о запрете на продажу товаров, не включенных в специальный реестр в рамках системы учета отходов (ЕГИС УОИТ), сообщает РБК.

Эта система является частью реформы расширенной ответственности производителей (РОП), в рамках к началу 2022 года в стране должна быть введена 100-процентная утилизация упаковки, а норматив утилизации товаров либо уплата экосбора будет поэтапно расти (сейчас нормативы на утилизацию разных товаров и видов упаковки колеблются от 10 до 45%). Это позволит собирать с ритейлеров до 136 млрд рублей в год.

Запрет на реализацию товаров, сведения о которых не внесены в реестр ЕГИС УОИТ, приведет к разрушению сложившейся системы легального товарооборота и сформировавшихся цепочек производства и сбыта товаров в России, говорится в письме руководителей АКОРТ и АКИТ.

Бизнесу «совершенно непонятно», каким образом будет осуществляться сбор информации в реестр товаров при отсутствии сведений о точном числе субъектов РОП, которые их производят, отмечается в письме, что создает «крайне дискреционные» полномочия регулятора (используемые по личному усмотрению) по реализации прямого запрета на движение товаров на российском рынке.

Сейчас не более 3-5% производителей товаров выполняют нормативы по утилизации в рамках РОП, но «связано не с недостаточностью санкций для производителей товаров, а с крайне низкой эффективностью системы администрирования», считают ритейлеры.

В случае принятия законопроекта торговые сети и интернет-магазины видят риски «блокировки легальных каналов сбыта огромного числа наименований товаров», что приведет к перетеканию значительной части их производителей, особенно субъектов малого и среднего бизнеса, в серую зону - на рынки, развалы и ярмарки. И это серьезно ударит по легальному рынку, считают в АКОРТ и АКИТ.

Директор по связям с общественностью РАТЭК называет требование регистрировать все товары в новом реестре «прямым запретом на свободу экономической деятельности».

Российский экологический оператор (РЭО), ставший единым оператором систем учета отходов вместо Минприроды, полагает, что принцип «нет в реестре - нет на рынке» оправдан.

«Никаким другим образом обеспечить исполнение» расширенной ответственности производителей «невозможно», заявил гендиректор компании Денис Буцаев.

Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического о«Никакого риска пустых полок нет», - заявил он РБК. «Для производителей и импортеров внесение информации в систему не приведет к дополнительным издержкам, - утверждает глава РЭО. - Так, сейчас они обязаны декларировать выпущенные товары и упаковку. Мы предлагаем вместо декларирования внесение сведений в электронную систему. Это международная практика».

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