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Банковский счет Белорусской ассоциации журналистов заморожен

  • 20.07.2021, 13:21
Банковский счет Белорусской ассоциации журналистов заморожен

Заморожены как платежи, так и пополнение счета.

Все операции по счету Белорусской ассоциации журналистов заморожены по решению Центрального аппарата Следственного комитета. Заморожены как платежи, так и пополнение счета, сообщает БАЖ.

14 июля в офис БАЖ пришли с обыском, на который не вызвали представителей организации. Силовики выломали дверь, провели обыск и опечатали офис. БАЖ не имеет доступа к печати и своми уставным документам.

В июне Минюст начал проверку БАЖ, а на прошлой неделе вынес письменное предупреждение.

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