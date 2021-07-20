Моя ответственность

Моя ответственность1
- 20.07.2021, 14:14
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Мы все — внуки партизан.
Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одной из участниц белорусских протестных чатов:
— Дед рассказывал, как вытягивал с поля боя раненого друга. Деду было 17 — три года себе накинул, чтобы попасть на фронт.
Часто задумываемся с друзьями, как мы можем защитить друг друга?! В этот 37-й год. Ах да, 21-й год 21-го века.
Мы удаляем Телеграм с телефона, но помним наизусть ники и пароли.
Мы все храним в облаке.
Мы общаемся кодовыми словами и фразами. Когда дают один звонок — звоним "маме", говорим, что "пришли гости, и мы не сможем к ней приехать". Значит, мы в беде...
И тогда включаются все. Почему задержали? Куда забрали? Что инкриминируют? Нужен ли адвокат? Сколько надо на оплату его услуг и передачу? А может, срочная релокация?
Мы находим ответы на эти вопросы.
Мы стараемся решить проблемы попавшего в застенки и его семьи.
Мы не надеемся на фонды и инициативы. Боимся упустить драгоценное время, а значит, не помочь другу.
Меня и деда разделяют 77 лет. Но я его внучка, мы все — внуки партизан!
Друзья, помогайте друг другу, будьте ответственны друг за друга, как наши деды!
У меня получается. Я отвечаю за своих друзей.
А как поступаете вы?