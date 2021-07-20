Моя ответственность 1 20.07.2021, 14:14

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Мы все — внуки партизан.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одной из участниц белорусских протестных чатов:

— Дед рассказывал, как вытягивал с поля боя раненого друга. Деду было 17 — три года себе накинул, чтобы попасть на фронт.

Часто задумываемся с друзьями, как мы можем защитить друг друга?! В этот 37-й год. Ах да, 21-й год 21-го века.

Мы удаляем Телеграм с телефона, но помним наизусть ники и пароли.

Мы все храним в облаке.

Мы общаемся кодовыми словами и фразами. Когда дают один звонок — звоним "маме", говорим, что "пришли гости, и мы не сможем к ней приехать". Значит, мы в беде...

И тогда включаются все. Почему задержали? Куда забрали? Что инкриминируют? Нужен ли адвокат? Сколько надо на оплату его услуг и передачу? А может, срочная релокация?

Мы находим ответы на эти вопросы.

Мы стараемся решить проблемы попавшего в застенки и его семьи.

Мы не надеемся на фонды и инициативы. Боимся упустить драгоценное время, а значит, не помочь другу.

Меня и деда разделяют 77 лет. Но я его внучка, мы все — внуки партизан!

Друзья, помогайте друг другу, будьте ответственны друг за друга, как наши деды!

У меня получается. Я отвечаю за своих друзей.

А как поступаете вы?

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