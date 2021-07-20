Дельта-штамм коронавируса выявлен в Лиде
- 20.07.2021, 16:59
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Этот штамм отличается повышенной заразностью.
Новый дельта-штамм коронавируса выявлен в Гродненской области, сообщает kp.by.
Как рассказал главный санитарный врач района, анализы образцов, которые были взяты выборочно у заболевших коронавирусом в Лидском районе, содержат мутации, характерные для индийского штамма.
При этом он сообщил, что в Лидском районе зафиксирован небольшой прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Дельта-штамм отличается повышенной заразностью, среди заболевших этим видом коронавируса чаще встречаются желудочно-кишечные расстройства, а нарушение вкуса и обоняния – реже.