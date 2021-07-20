Белорусские сертификаты о вакцинации не признают в Египте? 1 20.07.2021, 17:27

Все дело в QR-коде.

С 1 июля для въезда в Египет не требуется предъявлять отрицательный ПЦР-тест при наличии сертификата о вакцинации. Но есть одно «но». На документе должен размещаться QR-код, который есть далеко не на всех белорусских «прививочных паспортах».

С вопросом о белорусских сертификатах на горячую линию Zerkalo обратился 20 июля Николай:

«Добрый день! Может быть, вы знаете, почему Египет не принимает сертификаты о вакцинации, выданные белорусскими медицинскими учреждениями».

Обратиться в редакцию Николай решил после того, как ознакомился с информацией по ограничениям на въезд, размещенной на сайте авиакомпании Belavia. В графе о Египте, перевозчик с пометкой «Важно» сообщает, что «сертификаты о вакцинации, выданные медицинскими учреждениями РБ, не принимаются властями Египта».

На самом деле это не совсем так. Действительно, с 1 июля туристы в Египет могут посещать страну по сертификату вакцинации, если вторая доза сделана как минимум за 14 дней до въезда. Страна принимает все вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения и Египетским управлением лекарственных средств. В их список входит в том числе и «Спутник V», который пока не получил одобрения ВОЗ.

Однако на этом хорошие новости для некоторых белорусов заканчиваются. Дело в том, что для въезда в Египет необходимо предъявить сертификат, содержащий QR-код, который есть не на всех белорусских сертификатах о вакцинации.

Туроператоры объяснили Zerkalo, что для посещения Египта белорусского сертификата с QR-кодом достаточно. Однако при считывании он должен передавать информацию на английском языке с фамилией и именем владельца, паспортными данными, информацией о вакцине и датами прививок.

В случае, если ваш прививочный паспорт не устроит представителей контролирующих органов Египта, вы сможете по прилете сдать в аэропорту ПЦР-тест. Стоимость услуги составляет 30 долларов. До получения отрицательного результата вам придется оставаться на самоизоляции в номере отеля.

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