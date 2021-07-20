За себя – и за тех девушек Егор Седов

20.07.2021, 21:14

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Уолли Фанк не сдавалась 60 лет. И побывала в космосе!

Что такое настоящий феминизм? Который - без кавычек? Который не про "травматравмы" и птичий элойский язык, а про "говорите, не женское это дело?! ну так поглядите же!" (и про равную оплату за равный труд, само собой).

А я вам с удовольствием расскажу.

Это - родиться женщиной в 30-х в весьма и весьма консервативной Америке, в штате Нью-Мексико. И учиться не в Нью-Йорке и не в Лос-Анджелесе, а в штатах Миссури и Оклахома. И мечтать о небе. О полетах. О "не женском деле" (конечно, к тому времени были и M , и много кого еще, но все же, все же...)

Это - не просто мечтать о небе, а стать инструктором армейской авиации в том же штате Оклахома.

И пробиться, минуя все препоны (а их уж там было предостаточно!) в женскую группу астронавтов. Тот набор называли "Меркурий-13" (первый мужской - "Меркурий-7", это не некая суеверная нумерология, это - число участников).

Шел 1961 год.

США вполне могли опередить Советы хотя бы в одном: раз уж не вышло первенства в гонке мужчин (Шепард полетел вторым после Гагарина, в мае 1961-го), то уж первая женщина в космосе станет американским достижением!

И... ничего. Не стала Америка в этом первой. Хотя все шансы имелись.

Все из-за того же замшелого консерватизма.

Даже первый орбитальный астронавт США, будущий сенатор-демократ Джон Гленн заявлял, что у НАСА нет критериев для отбора женщин-астронавтов: "Если бы мы обнаружили, что женщины могут продемонстрировать лучшие, чем мужчины, качества, то приняли бы их с распростертыми объятиями". Мол, летчиков-испытателей женского пола не бывает. А нет - значит, нет.

Не помогла даже встреча с вице-президентом Линдоном Джонсоном.

Фактически НАСА отказалось от такого первенства в космической гонке. А дальше Советы запустили Терешкову. Но даже этот факт американским астронавткам не помог.

Фаворитку программы "Меркурий-13" номинально назначили консультантом в НАСА - только и всего.

А что та самая девушка, которая мечтала о небе? Она долгое время работала на различных должностях в авиации. Снова и снова пыталась пробиться в НАСА - ее заявки не рассматривались. В конце концов, все решил возраст...

Но она не сдавалась. Даже прошла подготовку в Центре им. Гагарина в России в 2000-м, с искусственной невесомостью. И очень надеялась на то, что частный бизнес все-таки сможет исполнить ее мечту.

Уже мало кто остался из той "группы 13". А Уолли Фанк не сдавалась все равно.

И вот сегодня, буквально несколько часов назад, ее мечта стала реальностью.

За этим можно было наблюдать в прямом эфире: за стартом корабля, названного в честь Алана Шепарда. За тем, как он поднялся в небо - и пробил так называемую "линию Кармана" - условную границу космоса, высоту в 100 километров. Как приземлилась первая ступень ракеты. А за ней на парашютах последовала капсула с экипажем.

Миллиардер Джефф Безос (он же - и командир первого экипажа "Нью-Шепарда") сдержал свое слово. Заодно, кстати, и рекорды есть. США по вине консерваторов из НАСА остались без первой женщины в космосе. Зато теперь есть - самый пожилой человек в космосе, Уолли Фанк, которой исполнилось 82 года (до нее рекордсменом считался Джон Гленн, выполнивший второй полет в конце 90-х, но тогда ему не было 80-ти). И есть самый молодой астронавт в мире - 18-летний Оливер Дэемен. И это - первый суборбитальный полет с четырьмя людьми на борту.

Четырьмя самыми счастливыми людьми в мире на 20 июля 2021 года.

О Джеффе Безосе, руководившем проектом, говорят много - и много разного. Мол, как-то слишком жестко относится к подчиненным, считает их рабочее время своей полной собственностью и т.д.

Но по радости, царившей в центре управления полетом, такого, пожалуй, не скажешь. Слишком искренне все было. К тому же, это - частный бизнес. Зарвавшегося "дикого капиталиста" Господин Рыночек и Госпожа Конкуренция (за рабочую силу - в том числе) очень быстро ставят на место: он или разоряется, или быстро перестает быть "диким капиталистом". Это госкапитализм может как угодно издеваться над бюджетниками, но не бизнес.

Ну, а господин Рогозин может в качестве утешения все-таки купить батут. И написать какой-нибудь твит на тему "ну, это же всего лишь суборбитальный полет".

Да и ладно.

Главное - это победа Мэри Уоллли Фанк! Ее - и всей группы "Меркурий-13", живых и, к сожалению, уже ушедших. Слетала она в космос за себя - и за всех тех девушек.

Егор Седов, Facebook

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