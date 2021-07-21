В Солнечную систему вошла гигантская мегакомета 9 21.07.2021, 9:59

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иллюстрационное фото

Она больше всех ранее известных человечеству комет.

За пределами планеты Сатурн ученые из Новой Зеландии обнаружили огромную комету, сообщает lenta.ua.

Это мегакомета. Ее признали самой большой среди тех, которые на сегодняшний день известны науке. Данный объект назвали C/2014 UN271 Бернардинелли-Бернштейна, ведь именно эти ученые открыли мегакомету.

Изначально специалисты заметили какую-то странную дымку, которая находилась практически на самом краю Солнечной системы. Чем ближе комета подлетала к Солнцу, тем больше она нагревалась. Эксперты отметили, что к Солнцу комета так и не приблизилась на минимальное расстояние. Пролетит она за пределами Сатурна. Ближе всего к Солнцу мегакомета окажется только в 2031 году зимой. Расстояние будет составлять примерно 11 астрономических единиц.

Раньше специалисты говорили о том, что комета может иметь просто невероятный диаметр. Примерно 100-200 километров. Такой диаметр практически в 10 раз больше, чем у стандартных комет. Ученые подсчитали, что во внутренней части Солнечной системы комета-гигант была приблизительно три миллиона лет назад. Она произошла из облака Орта.

Астрономы предположили, что в отдаленных уголках Солнечной системы могут существовать еще подобные кометы, которые остаются для астрономов пока что загадкой.

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